30 लकड़बग्घों से घिर गया 1 बब्बर शेर, अकेले दम पर सभी को सिखाया सबक! वायरल हो रहा वीडियो

शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहते. वो अकेले दम पर दूसरे जीवों को हरा देता है. इस वजह से उसे जंगल के सबसे खूंखाल शिकारियों में गिना जाता है. मगर ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कमजोर जीव, झुंड में होते हैं तो वो ताकतवर जीवों को भी सबक सिखा देते हैं. ऐसा ही कुछ एक वीडियो में देखने को मिला जिसमें कई लकड़बग्घों ने शेर (1 lion 30 hyenas fight video) को घेर लिया और फिर जो हुआ वो देखकर आप दंग रह जाएंगे.

न्यूज18 हिन्दी की नई सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लाते हैं जंगल से जुड़े कई ऐसे खौफनाक मंजर जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है. आज हम ऐसा ही एक वीडियो (lion hunt hyenas from its pack) लेकर आए हैं जो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है. रॉबर्ट जॉन नाम के यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें शेर और लकड़बग्घों के बीच लड़ाई (Lion kills hyena in Kenya) दिखाई गई है.

वीडियो के कैप्शन और डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये वीडियो केन्या के मसाई मारा (Maasai Mara, Kenya) जंगल का है. वीडियो में एक शेर को लगभग 30 लकड़बग्घों (lion hyenas fight viral video) ने घेर लिया है. ये एक बब्बर शेर है जो बेहद खौफनाक नजर आ रहा है. उसने एक लकड़बग्घे का शिकार कर लिया है. तभी उसे बचाने के लिए वहां कई लकड़बग्घे पहुंच जाते हैं और शेर को घेर लेते हैं. फिर शुरू होती है अनोखी जंग. 1 शेर और 30 लकड़बग्घे जब आमने-सामने आते हैं तो डरावना मंजर देखने को मिलता है. कई स्थितियों में ऐसा लग रहा है जैसे शेर पर लकड़बग्घे हावी हो गए हैं. मगर शेर तो शक्तिशाली शिकारी है. वो अकेले दम पर उन्हें सबक सिखाता है. किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो शेर के ज्यादा नजदीक आ सके. फिर वो अपना शिकार खाने लगता है और लकड़बग्घे तितर-बितर हो जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि एक शेर जब एक लकड़बग्घे को मारता है तो वो काफी आसान होता है, मगर जब कई लकड़बग्घों से घिरे रहने के बावजूद वो उनका शिकार कर लेता है, तो ये काफी अद्भुत बात है, इसी वजह से शेर को जंगल का राजा कहते हैं. नर शेर की ताकत, हिम्मत और निडरता देखने लायक होती है.