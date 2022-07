VIDEO: शख्स के घर में दिखा 'दुनिया का सबसे जहरीला सांप', रेंगते हुए बिस्तर के नीचे घुसा तो उड़े होश!

दुनिया में चाहे जितनी भी खतरनाक प्राणी हों मगर सांपों से डर अलग ही किस्म का होता है. सांप चाहे जहरीले हों या ना हों, सिर्फ उनकी एक झलक ही लोगों को हैरान-परेशान कर देती है. कहीं अगर जहरीले सांप (Most dangerous snakes of the world) से पाला पड़ गया तो स्थिति और भी बुरी हो जाती है. ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ भी हुआ जब उसे अपने घर में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों (Black Mamba snake gets inside house video) में से एक नजर आया!

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Wildlife Viral’ के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं जंगली जीवों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (wildlife videos). आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें जंगल का नहीं, एक घर का दृश्य है मगर घर के अंदर एक जंगली जीव, वो भी सांप रेंगता (snake slithering in room viral video) दिख रहा है. यूट्यूब चैनल निक ईवान्स – स्नेक रेस्क्यूअर पर पिछले साल एक वीडियो पोस्ट किया गया था जो वायरल हो चुका है. इस वीडियो की सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इसमें बेहद जहरीला सांप एक शख्स के घर के अंदर नजर आ रहा है. इस सांप का नाम है ब्लैक मांबा (Black Mamba).

वीडियो में एक दो लोग वीडियो बनाते हुए अपने घर में प्रवेश करते हैं और अंदर एक बंद कमरे को खोलते हैं. जैसे ही वो कमरा खोलकर अंदर जाते हैं उसमें एक लंबा और काला सांप अपना सिर उठाए नजर आ रहा है. वो जमीन पर ही रेंग रहा है. आगे वाला शख्स पहले तो सांप की फोटो खींचता है और उसके बाद धीरे कदमों से अंदर जाता है मगर अचानक सांप बिस्तर के नीचे घुस जाता है. शख्स फिर उसे डंडे से पकड़ता है और हाथों से उसका सिर दबोच लेता है. उसके बाद वो उसे कैमरे पर दिखाता है और वहां से ले जाता है.

बेहद जहरीले होते हैं ब्लैक मांबा

पोस्ट के अनुसार ये वीडियो साउथ अफ्रीका के डर्बन का है. आपको बता दें कि ब्लैक मांबा को अफ्रीका का सबसे जहरीला जीव माना जाता है. इंसानों को अगर ये काट ले तो उनके मरने के चांसेस 100 फीसदी होते हैं. 20 मिनट में इस सांप के काटने से मौत हो सकती है. चलिए अब वीडियो पर आए व्यूज की बात करते है. इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.