महिला के दांतों को खरीदने की शख्स ने कर दी मांग, ऑफर किया इतने रुपये की जानकर उड़ जाएंगे होश

अमेरिका के बोस्टन (Boston, America) की रहने वाली एली रे (Allie Rae) पिछले साल चर्चा में आई थीं. नर्स की नौकरी छोड़कर वो एडल्ट कंटेंट बनाने लगी थीं. हाल ही में उन्होंने बताया कि एक बार एक फैन ने उनसे उनके दांत खरीदने की मांग (Fan offer money to woman to buy her teeth) कर दी थी.