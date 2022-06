VIDEO: पतले से बांस को बना लिया नाव, लकड़ी पर खड़े होकर महिला ने पार की नहर! संतुलन देख हो जाएंगे दंग

हाल ही में टेक एक्सप्रेस इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक महिला ऐसा कारनामा कर दिखा रही है जो हर किसी को दंग कर रहा है. वीडियो में महिला पानी में सिर्फ एक बांस (woman balance herself on bamboo in water) पर खड़ी होकर उसे नाव की तरह चला रही है.











Follow us on