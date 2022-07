महिला ने दुकान से खरीदा 500 रुपये का सेकेंड हैंड बैग, अंदर मिले 23 हजार रुपये और एक खुफिया लेटर!

आपने एक प्रसिद्ध कवाहत तो सुनी ही होगी, जैसा दिखता है, हमेशा वैसा होता नहीं. ये बात काफी हद तक सच है क्योंकि हर चीज को देखने को कई पहलू हैं. फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई बैग. इन दिनों एक अमेरिकी महिला के बैग के काफी चर्चे हो रहे हैं क्योंकि उसने जिसे सस्ता समझकर खरीदा था, उसने उसे तुंरत ही हजारों रुपये (Woman found rupees and letter in second hand bag) दिलवा दिए मगर उसके साथ एक राज भी छुपा मिला जो हैरान करने वाला है.

न्यूजवीक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पेनसिलवेनिया (Pennsylvania, America) की रहने वाली लायनोरा सिलवरमैन (Lynora Silverman) ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे उसे एक बैग (letter and 23 thousand rupees in bag) में से कुछ रुपये और विचित्र लेटर मिला जो मार्था नाम की एक महिला का था. जब रीलीफ कंपनी की फाउंडर लायनोरा ने उस लेटर को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए.

लेटर में मार्था नाम की महिला ने एक संदेश लिखा था. (फोटो: Tiktok via New York Post)

पर्स के अंदर से मिले 23 हजार रुपये

लायनोरा ने बताया कि वो एक गुडविल स्टोर में शॉपिंग करने गई थी जहां सेकेंड हैंड सामान मिलता है. वहां उसे एक कोच बैग पसंद आ गया जिसे उसने सिर्फ 500 रुपये में खरीद लिया. उसने घर आकर बैग को धुलने का प्लान बनाया क्योंकि वो काफी गंदा हो चुका था. बैग के अंदर की चेन को जब उसने खोला तो वो दंग रह गई क्योंकि उसके अंदर एक लिफाफा था जिसमें करीब 23 हजार रुपये कैश और एक लेटर रखा हुआ था. लायनोरा ने उस लेटर (secret letter found in second hand bag) को पढ़ा जिसे मार्था (Martha) नाम की महिला ने लिखा. उसने लेटर में बताया कि उसके 3 बच्चे हैं जो मरने के बाद उसके सामान को गुडविल स्टोर में बेच देंगे जिससे दूसरे लोग उसे खरीद सकें. इस वजह से उसने उन सामानों में कुछ न कुछ छुपा दिया है. लेटर में लिखा था कि ये बैग मार्था के पति की गर्लफ्रेंड का है.

लेटर में लिखी थी हैरान करने वाली बात

मार्था ने लिखा कि वो एक बार अमेरिका के कनेक्टिकट गई थी अपने माता-पिता से मिलने. जब वो घर लौटी तो वहां उसे एक महिला का बैग मिला जो उसके पति की गर्लफ्रेंड का था और शायद जल्दबाजी में वो छोड़ गई थी. उस बैग को लेकर वो हर जगह जाती थी मगर पति को नहीं पता चल पाया कि मार्था गर्लफ्रेंड का बैग लिए घूम रही है. मार्था के बच्चे उस बैग को नहीं रखना चाहते थे इसलिए उसने इसे गुडविल में बेच देना का फैसला किया. लायनोरा इस संदेश से हैरान हुई और उसने गुडविल जाकर पता किया कि क्या मार्था नाम की महिला की तरफ से कोई और भी सामान वहां है या फिर क्या उनके पास उसका एड्रेस है मगर लायनोरा को कुछ नहीं पता लग पाया. ये पोस्ट टिकटॉक पर वायरल हो चुका है और कई लोगों ने मार्था को होशियार महिला बताया है.