बच्चे को छोड़ पति को स्तनपान कराने पर मजबूर हुई पत्नी! शख्स ने कहा- 'शरीर से जहर निकालने जैसा अनुभव'

बच्चे को जन्म देने के बाद किसी भी महिला के शरीर (Changes in Woman After Delivery) में कई तरह के बदलाव होते हैं और हर महिला के लिए इन बदलावों को एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है. महिला के लिए अपने बच्चों को स्तनपान (Breastfeeding Problems) कराने का बदलाव भी बेहद अलग है और कई बार ये मां को मुसीबत में डाल सकता है. हाल ही में अमेरिका की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ जब उसे अपने बच्चे को छोड़कर पति को स्तनपान (Woman Breastfeed Husband) कराने की नौबत आ गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अलास्का (Alaska, America) में रहने वाली जेनिफर (Jennifer) और उनके पति ने हाल ही में टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर काफी चौंकाने वाली बात का खुलासा किया. जेनिफर ने बताया कि जब उनकी छोटी बेटी एडेलिना पैदा हुई तब उन्हें ब्रेस्टफीड कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जेनिफर ने बताया कि एक दिन उन्हें पता चला कि उनके स्तन में मैमरी डक्ट ब्लॉक (Milk Duct Block) हो गई है जिसके चलते दूध (Breast Milk) बाहर नहीं आ सकता है. इस वजह से वो बच्चे को फीड भी नहीं करा पा रही थीं.

टिकटॉक पर पति-पत्नी ने अपने अनुभव का खुलासा किया. (फोटो: Tiktok)

महिला के मिल्क डक्ट हुए ब्लॉकजेनिफर ने कहा कि मिल्क डक्ट ब्लॉक (Clogged Milk Duct) होने के कारण उन्हें बेहिसाब दर्द महसूस हो रहा था. उन्होंने जब इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ा तो पाया कि ब्लॉकेज के कारण उन्हें ब्रेस्ट में लंप हो सकता है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है. इंटरनेट पर इसका इलाज भी बताया था. जेनिफर ने पढ़ा कि स्तन से दूध को सक कर के बाहर निकालना पड़ेगा जिससे डक्ट की ब्लॉकेज खत्म हो जाए.

पति ने की पत्नी की मददतब जेनिफर ने अपने पति (Husband Sucked Milk from Wife’s Breast) से इस काम के लिए मदद मांगी. जेनिफर ने वीडियो में कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने पति को ब्रेस्ट फीड कराएंगी. ना ही उनके पति ने इस बारे में कभी कुछ कहा. उन्होंने बताया कि दो दिन वो काफी दर्द में रहीं तब उन्होंने पति से मदद मांगी जो तुरंत तैयार हो गए. पति ने वीडियो में कहा कि ऐसा करना उनके लिए बेहद ही अजीबोगरीब अनुभव था. फीड करने से पहले उन्होंने अपने पास एक कटोरा रख लिया था जिसमें वो स्तन से दूध निकाल-निकाल कर डालते जा रहे थे. शख्स ने कहा- मेरी पत्नी काफी दर्द में थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा. मुझे ऐसा लगा जैसे उसे किसी सांप ने काट लिया है और मैं उसके शरीर से जहर निकाल रहा हूं. सोशल मीडिया पर लोग पति की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहेंगे.