महिला ने अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर की बिकिनी, कपड़े पर लिखी थी ऐसी चेतावनी कि उड़ गए होश!

आजकल ऑनलाइन (Online shopping) चीजें मंगवाना बहुत ही कॉमन हो चुका है. लोग खाने से लेकर पहनने तक के हर आइटम ऑनलाइन ही मंगवाने लगे हैं. कोरोना के दौर में ऑनलाइन सामान मंगवाना लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुआ क्योंकि इससे लोगों को घर से निकलने की जरूरत नहीं मेहसूस हुई. मगर ऑनलाइन सामान मंगवाने में अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हैरान कर देती हैं. हाल ही में एक महिला ने एक ऑनलाइन कपड़ों की साइट से अपने लिए बिकिनी (Woman order online bikini with weird warning) ऑर्डर की.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्जिया आयलिंग (Georgia Ayling) नाम की महिला ने हाल ही में अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसने अपने ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी विचित्र (Online shopping fail) बात बताई. महिला ने कहा कि उसने प्रिटी लिटल थिंग्स नाम की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से एक बिकिनी ऑर्डर (Woman order swimsuit not meant to swimming) की थी.

महिला ने ऐसी बिकिनी खरीदी जिसे पानी में पहना ही नहीं जा सकता है. (Tiktok)

बिकिनी पर लिखी थी अजीबोगरीब चेतावनी

महिला ने जब पिंक बिकिनी को निकालकर देखा तो उसके टैग (Weird warning on bikini tag) पर एक चेतावनी लिखी थी जो काफी अजीबोगरीब थी. टैग पर लिखा था कि बिकिनी (Bikini meant for posing not for swimming) को पानी में गीला ना करें, वो सिर्फ पूल के बगल में खड़े होकर पोज देने के लिए बनी है ना की पहनकर पानी में नहाने के लिए. विडंबना ये है कि बिकिनी एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है जिसे नहाने के वक्त ही महिलाएं पहनती हैं.

वीडियो पर लोगों ने किया कमेंट

जॉर्जिया ने अपने वीडियो पर कैप्शन के तौर पर लिखा कि आखिर बिकिनी मंगाने का क्या मतलब हुआ अगर वो उसे गीला ही नहीं कर सकती है. महिला के वीडियो पर कमेंट करने वाले लोग भी इस चेतावनी से काफी हैरान हुए. एक ने पूछा कि अगर इसे गीला नहीं कर सकते तो फिर इसे धुलेंगे कैसे? एक शख्स ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर कंपनियां ऐसे कपड़े कैसे बना सकती हैं जो पूल के लिए तो बने हैं मगर उसे पूल में पहन नहीं सकते हैं. एक अन्य शख्स ने कमेंट में लिखा कि ये पढ़कर उसका दिमाग खराब हो गया.