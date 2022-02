जन्म से ही महिला के पास नहीं थी सूंघने की शक्ति, कोरोना संक्रमित होने के बाद हुआ बड़ा चमत्कार!

इंसानी शरीर में छोटी से छोटी चीज की भी बड़ी आवश्यकता होती है. आप प्रकृति द्वारा बनाई गई शरीर की किसी भी संरचना को निर्थक नहीं ठहरा सकते. यहां तक कि सूंघने (Smelling) की शक्ति का भी अहम काम है. जुकाम हो जाने पर इसका ज्यादा महत्व पता चलता है जब खाने-पीने की पसंदीदा चीजों की महक ही नहीं आती है. कोरोना संक्रमित मरीजों में भी महक चले जाना एक प्रमुख लक्षण है. मगर इंग्लैंड की एक महिला जन्म से ही नहीं सूंघ (England woman unable to smell from childhood) पाती थी.

लंदन की रहने वाली 25 वर्षीय नैन्सी सिंप्सन (Nancy Simpson) ने जिंदगी भर इस बात का अफसोस किया कि वो किसी भी चीज को सूंघ नहीं पाती हैं. नैन्सी को जन्म से ही सूंघने की शक्ति नहीं थी. फूल, खाना, पर्फ्यूम जैसी किसी भी चीज की महक का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था. मगर कोरोना वायरस (Woman able to smell after recoving from coronavirus) ने उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाला. आप सोचेंगे कि जिस वायरस से दुनिया में परेशानी फैली है, वो नैन्सी की मदद कैसे कर सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या.

कोरोना से ठीक होने के बाद लौट आई सूंघने की शक्ति

नैन्सी दिसंबर 2021 में क्रिसमस के दौरान कोरोना संक्रमित (Corona positive) हो गई थीं. उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया था और उससे बाकी लोगों की तरह जूझ रही थीं. जैसे-जैसे उनकी तबीयत सुधरी, वैसे ही एक दिन उन्होंने गौर किया कि उन्हें हर चीज की महक आने लगी. द सन वेबसाइट से बात करते हुए नैन्सी ने कहा कि पहले उन्हें खाने का स्वाद तो पता लगता था मगर उसकी महक नहीं आती थी. पर कोरोना संक्रमित होने के बाद नैन्सी को खाने की महक भी आसानी से आने लगी.

नैन्सी अब खूब करती हैं सेंट का इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि लोगों के लिए शायद से मामूली चीज होगी मगर उनके लिए बहुत बड़ी बात है. 25 सालों तक उन्हें किसी चीज की महक नहीं आई थी. अब जब उनकी सूंघने की शक्ति आ गई है तो वो अपने घरों को फूलों से सजाकर रखती हैं. वो रोज ढेर सारा पर्फ्यूम भी लगाती हैं. पहले वो सैलमन नहीं खाया करती थीं मगर उसको महकने के बाद वो सैलमन भी खाना शुरू कर चुकी हैं. यही नहीं, अब उन्हें फलों और मोमबत्तियों की खूशबू को सूंघना बहुत पसंद है. कई बार तो वो बदबूदार चीजों को भी महक लेती हैं क्योंकि वो इस बात से बेहद खुश हैं कि उनकी महकने की शक्ति आ गई है.