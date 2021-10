अस्पताल में सर्जरी कराने गई महिला के डर से निकले आंसू तो रोने के भी देने पड़ गए पैसे! हैरान हुए लोग

बचपन में सुई (Injection) लगवाते वक्त लगभग हर बच्चे को रोना आता है. कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बड़े होकर भी अस्पताल में रो (Crying in Hospital) देते हैं. पर सोचिए कि अगर कोई सर्जरी या इंजेक्शन लगवाते वक्त आप रोने लगें और हॉस्पिटल के बिल में आपके रोने को भी जोड़कर आपसे पैसे एंठ लिए जाएं तो आप क्या करेंगे? बेशक आप हैरान हो जाएंगे. हाल ही में एक महिला (Woman Charged for crying in surgery) के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और इस वाकये ने उसे तो दंग किया है, उसके साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी ये देखकर दंग रह गए.

ट्विटर पर मिज (Midge) नाम की एक महिला ने हाल ही में अपना अस्पताल का एक बिल शेयर किया जिसके जरिए उसने दावा किया कि अस्पताल में उससे रोने के भी पैसे ले लिए गए. महिला ने बताया कि वो अपने मोल (Mole) यानी तिल से जुड़ी एक सर्जरी करवाने गई थी. उसने इस सर्जरी (Surgery) का एक बिल शेयर किया है जिसका कुल खर्च 223 डॉलर यानी 16,526 हजार रुपये आया है मगर इस बिल में एक बेहद अजीबोगरीब चीज भी जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. बिल में महिला के रोने पर भी पैसे लिए गए हैं. सर्विस में ब्रीफ इमोशन लिखा है जिसके आगे 11 डॉलर लिखा हुआ है. यानी महिला से करीब 800 रुपये रोने के लिए चार्ज (Woman Charged 800 rupees for crying) किए गए हैं.

महिला से रोने के 800 रुपये लिए गए. (Twitter/@mxmclain)

आपको बता दें कि ट्विटर पर इस पोस्ट को 2 लाख के करीब लोगों ने लाइक किया है और हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अस्पताल को बुरा-भला कहा जबकि कुछ लोग मस्ती करने के मूड में दिखे. एक शख्स ने पूछा कि रोने के लिए जो 2 डॉलर का डिस्काउंट मिला क्या उससे आप खुश हुईं? जबकि एक शख्स ने पूछा कि क्या आपका हेल्थ केयर भावनाओं को भी कवर करता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला अमेरिका की है और ये बिल भी अमेरिका के किसी अस्पताल का है मगर इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकती है कि बिल किस अस्पताल का है. इसलिए न्यूज18 हिंदी इस बिल के असली होने का दावा नहीं कर रहा है.