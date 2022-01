Corona Vaccine लगवाने के बाद बढ़ गया महिला के ब्रेस्ट का साइज! डॉक्टरों ने बताया कारण

कोरोना (Coronavirus) का कहर अभी भी जारी है. दूसरे देशों के अलावा भारत में भी कोरोना (Covid-19 cases in India) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. एक बार फिर से प्रतिदिन 3 लाख से भी ज्यादा केसेज सामने आ रहे हैं. ऐसे में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) ही एक मात्र उपाय है जो इस महामारी (Pandemic) से हमें बचा सकती है. मगर दुनियाभर में लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद काफी विचित्र तरह के बदलावों को शरीर (Changes in Body After getting covid jab) में मेहसूस किया है. हाल ही में एक महिला ने इसी से जुड़ा चौंकाने वाला दावा किया है. उसका कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उसके ब्रेस्ट का साइज (Woman Breast size increase after getting vaccine) बढ़ गया है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक यूजर एली मार्शल (Elle Marshall) ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया है जसिमें उसने बेहद चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है. महिला ने वीडियो में बताया लंबे वक्त से उसका ब्रा साइज ए कप है, यानी उसके ब्रेस्ट का आकार छोटा है. मगर जब से उसने फाइजर (pfizer vaccine) की कोरोना वैक्सीन लगवाई है, तब से ही उसके ब्रेस्ट का आकार बढ़ (breast size increase after getting covid vaccine) गया है.

2 साइज बढ़ गए महिला के ब्रेस्ट!

वीडियो में महिला ने कहा कि उसको अब सी कप यानी 2 साइज बड़ी ब्रा ही अटती है. ब्रेस्ट साइज ए कप से सी कप (Woman Breast Size increase from A cup to C cup) होने के चलते महिला काफी चिंतित है और उसे ये डर है कि वैक्सीन से किसी तरह का निगेटिव एफेक्ट उसके शरीर पर ना पड़ जाए. हालांकि एली पहली ऐसी महिला नहीं हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वैक्सीन के बाद स्तनों के आकार में बदलाव आया है. उनके वीडियो पर कई महिलाओं ने कमेंट कर अपने अनुभव साझा किए. आपको बता दें कि कई महिलाओं ने कोविड वैक्सीन के बाद ये भी दावा किया है कि उनके पीरियड्स में भी बदलाव आए हैं.

डॉक्टर ने बताया कारण

डॉक्टरों ने अब इसका कारण भी बताया है. पेशियेंट एक्सेस नाम की वेबसाइट से जुड़ी डॉक्टर साराह जार्विस ने द सन से बात करते हुए कहा कि ब्रेस्ट साइज और पीरियड्स के समय में बदलाव, प्लेसीबो इफेक्ट (Placebo Effect) के कारण हो रहा है. प्लेसीबो इफ्केट का अर्थ होता है कि दूसरों का देखा-देखी लोगों को खुद के साथ भी वैसा ही अनुभव मेहसूस होता हुआ लगता है. डॉक्टर ने कहा कि महिलाओं के पीरियड्स आगे-पीछे होना बहुत कॉमन है और ये कोरोना से पहले भी बेहद आम हुआ करता था. साथ ही ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना भी मोटापे और खान-पान के तरीकों पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तौर पर वैक्सीन और ब्रेस्ट के साइज में बदलाव का कोई सीधा संबंध नहीं है.