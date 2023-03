Viral Video: घोड़ों की चल रही थी रेस, अचानक बीच ट्रैक पर आ गई महिला, कुचलते हुए निकल गया जानवर!

इंसानों की रेस या किसी भी तरह के स्पोर्टिंग ईवेंट को देखना सभी को बहुत पसंद आता है. पर उससे भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होता है जानवरों की रेस को देखता. घोड़ों से लेकर कुत्तों की रेस देखने के लिए भीड़ काफी जुटती है. ऐसी ही भीड़ हाल ही में एक वायरल वीडियो (Woman gets in front of running horse) में देखने को मिली जिसमें लोग घोड़ों की रेस नजर आई. पर उस रेस के बीच में एक दर्शक को न जाने क्या हो गया कि वो जानवरों के रास्ते में चली आई.

ट्विटर अकाउंट @uncensoredpromo पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें घोड़ों की रेस (woman comes in front of horse race) होते दिख रही है. घुड़ सवारी काफी मुश्किल स्पोर्ट होता है. घोड़ पर चढ़ तो कोई भी सकता है, पर फिर उसे कंट्रोल करना आसान नहीं है. घोड़े एक बार दौड़ना शुरू कर दिए तो उन्हें रोकना मुश्किल होता है. वो मशीन तो होते नहीं कि उनकी स्पीड को ब्रेक मारकर तुरंत रोक दिया जाए. ऐसे में घोड़ें के सामने आना बेवकूफी ही होती है.

घोड़े के आगे कूद गई महिला

ऐसी बेवकूफी एक महिला ने कर दी जब वो घोड़ों की रेस देख रही थी. वायरल वीडियो में महिला एक ट्रैक के बगल में खड़ी नजर आ रही है. वहां बहुत से दर्शक मौजूद हैं. अचानक वहां तेज रफ्तार में एक घोड़ा दौड़ते हुए निकल जाता है और लोग बगल में खड़े उसे सपोर्ट करते हैं. पर जैसे ही दूसरा घोड़ा निकलता है, वैसे ही बगल में खड़ी एक महिला रास्ते में सामने आ जाती है और घोड़ा अपनी स्पीड नहीं रोक पाता है. घोड़ा उसके ऊपर चढ़ जाता है और गिराते हुए निकल जाता है. महिला को देखकर लग रहा है कि उसे भयंकर चोट आई है क्योंकि वो जमीन से उठ ही नहीं पा रही थी.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पीछे खड़ी महिला ने आगे वाली को धक्का दिया जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई. एक ने कहा कि घुड़ सवार का पैर महिला से लगा था, घोड़ा नहीं टकराया था. एक ने कहा कि दूसरी महिला ने धक्का दिया जिसके बाद उसने अपना संतुलन खो दिया.