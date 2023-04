अच्छी किसर बनने के लिए महिला ने कटवाई जुबान! मां की मर्जी के खिलाफ करवाई सर्जरी, बताया किस तरह आया बदलाव

बहुत से लोग अपने शरीर की बनावट से संतुष्ट नहीं होते हैं. उन्हें लगता है कि प्रकृति ने उन्हें कमी के साथ पैदा किया है. इस वजह से वो कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाते हैं. ऐसे लोग अक्सर अपने शरीर में कोई न कोई बदलाव करवाने के लिए तैयार रहते हैं. एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने भी ऐसा ही बदलाव (Woman cutt of part of tongue) करवाने के बारे में सोचा. पर इस बदलाव के पीछे का कारण बहुत ही अजीबोगरीब है.

न्यूयॉर्क पोस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 22 साल की रोशेल गैरेट (Rochelle Garett) को लोग सोशल मीडिया पर (Xehli G) के नाम से जानते हैं. रोशेल एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें 5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रोशेल ने अपनी जीभ का एक छोटा हिस्सा कटवाकर (Woman cut of tongue to become good kisser) अलग करवा दिया. इसके पीछे उन्होंने जो कारण बताया, वो बेहद अजीबोगरीब है.

युवती ने जीभ का हिस्सा कटवाया

रोशेल अच्छी किसर बनना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी जीभ के एक हिस्से को ही कटवा दिया. उन्होंने बताया कि उनकी जीभ का लिंगुअल फ्रेनुलम (lingual frenulum) यानी वो टिशू जिससे जीभ और मुंह का निचला हिस्सा जुड़ा रहता है, काफी छोटा था. इस वजह से उनकी जीभ पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती थी. उन्होंने इसी हिस्से को काटकर अलग करवा दिया है. उनका कहना है कि पहले जब वो अपने पार्टनर को किस करती थीं तो उनका अनुभव बहुत ही खराब रहता था, उन्हें एहसास ही नहीं होता था कि उन्होंने किस भी किया है. पर जब से उन्होंने इस सर्जरी को करवाया है, वो पहले से बेहतर किसर बन गई हैं और उनका अनुभव भी कमाल का हो चुका है. उनके डॉक्टरों ने कुछ सालों पहले ही उन्हें इस सर्जरी को करवाने की सलाह दे दी थी.

मां नहीं थी सर्जरी से खुश

अब वो अपनी सर्जरी से खुश हैं, उनका दावा है कि वो अच्छी किसर बन चुकी हैं और किस करने का अनुभव पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है पर उनकी मां इस सर्जरी से खुश नहीं हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक रोशेल ने मां की मर्जी के खिलाफ जाकर इस सर्जरी को करवाया था. असल में उनकी मां को सर्जरी में होने वाले दर्द से डर लगता था. पर रोशेल के लिए सर्जरी करवाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जुड़ी हुई जीभ की वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत होती थी, जिस वजह से उनका मजाक भी बनता था.