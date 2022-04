अपने पैर की तस्वीरें शेयर कर 1 दिन में 60 हजार रुपये कमाती है महिला! सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल

आज के वक्त में पैसे कमाना (How to earn money easily) मुश्किल नहीं है, बस आपको पैसे कमाने का हुनर अच्छे से आना चाहिए. लोग तरह-तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर पैसे कमाने (Weird ways to earn money) लग जाते हैं. मगर दूसरों को ये तरीके खास पसंद नहीं आते और उनकी जमकर ट्रोलिंग होने लगती है. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हो रहा है जो पैसे कमाने के लिए अपनी पैर की फोटोज (Woman share feet photos to earn money) को सोशल मीडिया पर शेयर करती है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक यूजर Cat Mama सोशल मीडिया पर क्योंकि उनके चाहने वालों को उनके पैर देखना काफी पसंद है. जी हां, अपने पैरों के दम पर ‘कैट मामा’ मोटी कमाई भी करती हैं. वो सिर्फ टिकटॉक (tiktoker earn money selling feet photos) पर अपने पैरों की फोटोज और वीडियोज भी पोस्ट करती हैं. कई लोगों को ऐसी सनक सवार रहती है कि उन्हें पैर आकर्षक लगते हैं. ऐसे लोग कैट मामा को सिर्फ उनके पैर देखने को लिए काफी रुपये भी देते हैं.

महिला को हाल ही में लोगों ने खूब ट्रोल किया. (फोटो: tiktok)

1 दिन में 60 हजार रुपये!

रिपोर्ट्स की मानें तो महिला सिर्फ 1 दिन में 60 हजार रुपये (woman earn 60000 rupees in 1 day selling feet photos) तक की कमाई कर लेती है. कई बार तो इससे ज्यादा रुपये भी उसे एक दिन में मिल जाते हैं. वो अपने पैरों में अलग-अलग तरह की नेल पॉलिश डिजाइन, नाखून के डिजाइन, गहने, बिछिया, पायल आदि को अपने पैरों में पहनकर फोटो और वीडियो पोस्ट करती है. इसके अलावा वो अपने फैन्स से, पैरों को खूबसूरत बनाने की ट्रिक भी शेयर करती है. इसमें वो पैरों को चिकना करने कला. एक वीडियो में उसने बताया कि कोकोआ बटर लगाने से पैर काफी सॉफ्ट हो जाएंगे.

सोशल मीडिया पर लोग करते हैं ट्रोल

यूं तो महिला के कई चाहने वाले हैं मगर जब कोई ऐसे अजीबोगरीब तरीकों से पैसे कमाए तो उनसे चिढ़ने वाले भी कई लोग आ जाते हैं. महिला को अक्सर लोगों को ताने भी सुनने को मिलते हैं. कुछ लोग उनके लंबे नाखूनों को घिनौना कह देते हैं जबकि कुछ लोग तो ये देखकर हैरान रहते हैं कि औरत को लंबे नाखून करने में क्या अच्छाई नजर आती है. कई लोग तो महिला से पैर की पर्सनल फोटो भी रुपये देकर डिमांड करते हैं. इन फोटोज में वो उनके बताए तरीकों के हिसाब से पैरों को सजाती है.