वृद्धाश्रम में महिला ने बुजुर्ग लोगों के सामने उतार दिए कपड़े! फिर किया ऐसी काम कि बुलानी पड़ी पुलिस

इंटरनेट अजीबोगरीब खबरों (Weird News) का भंडरा है. यहां अक्सर ऐसी-ऐसी खबरें वायरल होती रहती हैं जिसके बारे में जानकर कोई भी दंग हो जाता है. इन दिनों एक बेहद हैरान करने वाली खबर चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, अमेरिका (America News) में एक महिला अचानक ही बुजुर्गों के लिए बने नर्सिंग होम और वृद्धाश्रम (Woman Entered in Old Age Home) के अंदर घुस गई. वहां जाते ही उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए (Woman Striped Naked in Old Age Nursing Home) और उनके साथ लैप डांस (Woman Performs Lap Dance in Front of Old Men) करने लगी.

फ्लोरिडा (Florida Woman Enters Old Age Home) के सिट्रस काउंटी की एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक नर्सिंग होम है जहां कई वृद्ध लोग भी रहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक हीदर क्रूज (Heather Cruz) नाम की एक 35 वर्षीय महिला नर्सिंग होम में अकेले ही घुस आई और दो-तीन बुजुर्ग पुरुषों के सामने ही उसने अपने सारे कपड़े (Woman Strip Naked infront of Elderly Men) उतार दिए.

वृद्ध पुरुषों के साथ किया लैप डांस

इस हैरान करने वाले दृष्य को देखकर नर्सिंग होम के लोग सहम गए मगर महिला यहीं नहीं रुकी. उसने 65 साल से ज्यादा उम्र के कुछ पुरुषों के पास जाकर लैप डांस भी किया. नर्सिंग होम के मालिक के अनुसार उसने उनसे भी बदतमीजी की और उन्हें उनकी मर्जी के बिना ही गले भी लगाने लगी. कई लोगों ने महिला को घर से बाहर निकालने की भी कोशिश की मगर उसने उनसे भद्दी-भद्दी बातें करनी शुरू कर दी.

महिला ने पुलिसवालों से भी किया बुरा व्यवहार

ये सब देखकर घर के मालिक ने तुरंत ही पुलिस को फोनकर इस घटना की सूचना दी. पुलिस के अनुसार जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि महिला बिना कपड़ों के घर में टहल रही है. उन्होंने जब उसे बाहर चलने के लिए कहा तो उसने पुलिसवालों से भी बदतमीजी की. यहां तक कि जब पुलिस वालों ने उसे कपड़े पहनाकर गाड़ी में डालने की कोशिश की तो उसने उन्हीं पर लात चला दी. इसके बाद महिला पर बुजुर्गों के साथ अश्लीलता, बिना इजाजत प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना, हिंसा करना और पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. महिला को सिट्रस काउंटी डिटेंशन फेसेलिटी में भेज दिया गया है. अब उन्हें बेल पर छूटने के लिए 36 लाख से ज्यादा रुपये चुकाने होंगे.