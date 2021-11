एडल्ट डॉल के लिए कंपनी ने बिना सहमति के इस्तेमाल किया महिला का चेहरा! पता चलने पर खिसक गई पैरों तले जमीन

इजरायल डिफेंस फोर्स (Israel Defence Force) में काम कर चुकीं 25 साल की येइल कोहेन एरिस (Yael Cohen Aris) सोशल मीडिया का जाना-माना नाम हैं. उनके लाखों चाहने वाले हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. हाल ही में येइल चर्चा में हैं. वो इसलिए कि एक डॉल बनाने वाली कंपनी ने बिना उनकी मर्जी के डॉल्स (Woman's Face used on Doll without Consent) पर उनके चेहरे का इस्तेमाल कर लिया. जब महिला को इस बात का पता चला तो वो दंग रह गईं.