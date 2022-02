महिला ने मुफ्त में खाना लेने के लिए किया सगाई का नाटक, लोगों को दिखाई नकली अंगूठी!

कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्री की चीजें (How to get things for free?) पाने के लिए बेताब होते हैं. फिर वो ये भी नहीं देखते कि फ्री की चीज हासिल करने के लिए वो जिस रास्ते को चुन रहे हैं वो सही है या नहीं. कई लोग तो मुफ्त के खाने के लिए अंजान लोगों के फंक्शन में भी घुस जाते हैं मगर एक महिला ने तो हद ही पार कर दी. मुफ्त का खाना और अन्य सुविधाओं का सस्ते में आनंद उठाने के लिए महिला ने अपनी सगाई (Woman fake engagement to get free food) का ही नाटक कर दिया.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फ्रैन स्टार्की (Fran Starkey) नाम की एक महिला ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर अपनी चालाकी के बारे में बताया है जिसे जानकर लोग दंग हैं. @franstarkey अकाउंट पर महिला ने वीडियो में बताया कि वो हाल ही में अपनी दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने वेनिस (Venice) गई थी. वहां उसने सगाई होने का सभी से नाटक किया और मुफ्त (Woman show fake engagement ring gets discount) में चीजें हासिल कीं.

महिला ने नकली सगाई की अंगूठी दिखाकर मुफ्त में खाना बटोर लिया. (फोटो: Tiktok)

300 रुपये की अंगूठी दिखाकर उठाया फ्री चीजों का मजा

फ्रैन ने बताया कि उसने ईबे वेबसाइट के जरिए महज 300 रुपये की एक अंगूठी मंगाई और यात्रा के दौरान सभी को बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है और वो अपनी सगाई का जश्न मनाने आई है. इस गुड न्यूज के भरोसे उसे प्लेन में फ्री ड्रिंक ऑफर हुई. वहीं जब वो वेनिस में अपने होटल पहुंची तो वहां होटल में उसे फ्री ड्रिंक और स्नैक्स खाने को मिले. जिस रेस्टोरेंट में वो और उसकी सहेलियां खाना खाने गईं, वहां उसे खाने में भारी डिस्काउंट मिला और एक अंजान व्यक्ति ने उसकी खुशी में साथ देने के लिए उसे मुफ्त की ड्रिंक भी दिला दी. इसके बाद जब वो वेनिस में नाव पर घूम रही थी तो उसे अपनी इंगेजमेंट रिंग और सगाई की खबर के भरोसे नाव के किराय में भारी छूट मिल गई.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

रिपोर्ट के अनुसार इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है और वे सभी अपनी प्रतिक्रिया इसपर दे रहे हैं. एक महिला ने लिखा कि वो ऐसा कई बार करना चाहती है मगर उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है. जबकि दूसरे ने कहा कि वो और उसका पति जब भी किसी होटल में रुकने जाते हैं तो वहां के लोगों को ये बताते हैं कि उनकी शादी की सालगिरह है. ऐसे में होटल वाले उतने ही किराय में उनके कमरे को अपग्रेड कर देते हैं. गौरतलब है कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर अक्सर पर्यटकों को सुविधा देने के लिए उनके खास दिनों पर उन्हें काफी छूट दे दी जाती है.