सहेली की प्रेग्नेंसी के बारे में सुन खुशी से झूम उठी महिला, फिर पता चली ऐसी बात कि खिसकी पैरों तले जमीन

जब अपने दोस्तों की जिंदगी में कोई खास मौका आता है तो उसके बारे में जानकर बेहद खुशी होती है. दोस्ती की खुशी में शामिल होने का भी मन करता है लेकिन ऐसे में दोस्त अगर आपसे झूठ बोले या कोई बात छुपाए तो बहुत दुख होता है. हाल ही में एक अमेरिका की एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रेग्नेंट (Best friend lied about her pregnancy) है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फ्लोरिडा (Florida, America) की रहने वाली 20 साल की हेलेना रीडबर्ग (Helena Riedeburg) ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शॉकिंग बात बताई. हेलेना को यूट्यूब पर 13 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसे उन्होंने साल 2019 में शेयर किया था मगर ये इतना शॉकिंग है कि आज भी इसको देखकर-सुनकर लोग दंग हो जा रहे हैं.

दोस्त की खुशखबरी सुनकर उत्साहित हुई महिला

हेलेना ने बताया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड साशा (बदला हुआ नाम) ने उनसे एक बार अचानक बताया कि वो प्रेग्नेंट (Woman faked pregnancy with best friend) हैं. ये सुनते ही हेलेना खुशी से झूम उठीं. साशा ने कहा कि वो एक बेटे की मां बनने वाली हैं. हेलेना ने तय किया कि वो दोस्त के बच्चे के लिए जेंडर रिवील पार्टी रखेंगी. महिला ने इस पार्टी में उनके फेवरेट यूट्यूबर डैन और फिल से एक वीडियो बनवाने का भी फैसला किया जो बताएंगे कि साशा एक बेटे को जन्म देने वाली हैं.

महिला ने प्रीमेच्योर बेबी को दिया जन्म

मगर इन सब चीजों के बाद विचित्र बात ये हुई कि साशा को प्रेग्नेंसी के 32वें हफ्ते में यानी 8वें महीने में ही लेबर पेन उठ गया. वो तय समय से 8 हफ्ते पहले ही बच्चे को जन्म देने वाली थीं. हेलेना ने फिर भी शक नहीं किया. मगर शक तब उठने लगा जब अचानक हेलेना को पता चला कि साशा ने 32वें हफ्ते में जन्म दिया और दो दिन बाद अस्पताल से डिसचार्ज भी हो गईं. उन्होंने वीडियो में बताया कि ये तो नामुमकिन है कि कोई इतनी जल्द ही डिसचार्ज हो जाएगा वो भी तब जब बच्चा प्रीमेच्योर (Premature baby) है. हेलेना ने फिर साशा से संपर्क करने की कोशिश की मगर उसने मिलने से इनकार कर दिया.

महिला को चला सहेली के सच का पता

तब हेलेना को शक हुआ. उसने साशा की प्रेग्नेंसी के दिन की दो फोटोज देखीं. एक में उसने हाथ में ब्लू नेल पॉलिश पहनी थी और दूसरे में रेड. इसके बाद उसने अस्पताल में पता किया कि क्या पिछले 2 हफ्तों में साशा नाम की कोई महिला एडमिट हुई थी. तो अस्पताल ने बताया कि ना ही उस नाम की महिला एडमिट हुई थी और ना ही वहां बच्चों की डिलिवरी होती है. इसके बाद हेलेना ने ध्यान दिया कि साशा ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और फिर कुछ वक्त बाद अपना सोशल मीडिया भी डीएक्टिवेट कर दिया. हेलेना ने वीडियो में कहा कि उसे अंत तक नहीं पता चला कि साशा ने प्रेग्नेंसी को लेकर झूठ बोला या फिर उसके बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया. क्योंकि ये तो तय है कि उसके पास बच्चा नहीं है.