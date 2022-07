VIDEO: डांस करते वक्त गिरी महिला तो मदद के लिए आए पिता, ऐसे बढ़ाया मनोबल कि देखकर आ जाएंगे आंसू!

कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने माता-पिता बनाए. मां अपने बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देती है, जब बच्चे रोते हैं तो उनके साथ रोती है, जब वो उदास होते हैं तो वो भी उदास हो जाती है मगर पिता बच्चों को हर परिस्थिति में हिम्मत देते हैं. वो उनकी देखभाल करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और इमोशनल होने की जगह मजबूती से जिंदगी जीने का सबक देते हैं. इस बात का उदाहरण इन दिनों एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है जिसमें एक युवती के पिता (Daughter falls while dancing father protects her video) ने उसका ध्यान रखने के लिए दिल छू लेने वाला काम किया.

अनीषा निशा (Anisha Nisha) नाम की एक मॉडल साल 2012 में मिसेज इंडिया वर्ल्डवाइड चुनी गई थीं. इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. उनके 43 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल (Woman falls while dancing father stands behind to save her video) हो रहा है. इस वीडियो में उनके प्रति उनके पिता का स्नेह देखने को मिल रहा है. इस वीडियो को देखकर आप जरूर भावुक हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

पिता ने बढ़ाया बेटी का मनोबल

वीडियो में अनीषा एक फैमिली फंक्शन में डांस करती दिख रही हैं. तभी वो पीछे हटती हैं और अचानक वहां रखे सामान से लड़कर नीचे गिर जाती हैं. तभी वहां मौजूद लोग उन्हें सहारा देकर उठाने लगते हैं. अनीषा बिना किसी संकोच के फिर से उठती हैं और अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखती हैं. तभी उनके पिता वहां चले आते हैं और पीछे आकर खड़े हो जाते हैं. उसके बाद वो बेटी के एक-एक डांस स्टेप को गौर से देखते नजर आ रहे हैं जिससे दोबारा उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए. वो बेटी के परफॉर्मेंस को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं. अनीषा ने कहा कि उनके पिता भगवान की तरह हैं और हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और हर कोई उनके पिता की तारीफ कर रहा है. वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं. एक ने कहा कि ये वीडियो दिल छू लेने वाला है. जबकि एक ने कहा कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं मगर वो भी इसी तरह उनका ध्यान रखते थे. एक महिला ने कहा कि ये वीडियो देखकर वो इतनी भावुक हो गई कि उसके रोएं खड़े हो गए.