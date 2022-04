बच्चे की चॉकलेट में निकला मरा हुआ घोंघा! मां ने सचेत करने के लिए इंटरनेट पर डाली फोटो मगर हो गई ट्रोल

चॉकलेट या पैक की हुई कोई भी चीज खाने में अच्छी तो लगती है मगर उसके साथ एक चीज का खतरा भी होता है. खतरा इस बात का कि उसे सफाई से पैक किया गया है या नहीं और अंदर उसके क्या है. हाल ही में ऐसा ही एक बच्चे के साथ हुआ. ईस्टर के मौके पर उसकी मां ने उसे एक चॉकलेट ईस्टर एग दिलवाया मगर जब वो उसका पैकेट खोलकर उसे खाने चला तो अंदर मरा हुआ घोंघा (Dead slug found in chocolate) देखकर सबके होश उड़ गए.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एक महिला ने फेसबुक के ग्रुप पर इस बारे में चर्चा की और दूसरे माता-पिता को सचेत करने के खयाल से घोंघे से जुड़ी घटना बताई. महिला की पहचान को गुप्त रखते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि ईस्टर के मौके पर महिला ने अपने बेटे के लिए कैडबरी कंपनी का एक चॉकलेट ईस्टर एग (Dead slug in Cadbury Easter Egg) खरीदा था. मगर उसके अंदर एक मरा हुआ घोंघा पड़ा था. उसने माता-पिता को सचेत करने के लिए ये पोस्ट लिखा था मगर उसे नहीं पता था कि लोग उसे ही ट्रोल (Woman trolled for alerting parents regarding slug in chocolate) करने लगेंगे.

लोगों के कमेंट से आगबबूला हुई महिला

महिला ने लिखा कि लोग उसे ही दोषी बता रहे हैं जो पूरी तरह गलत है. मां होने के तौर पर जब उसे बच्चे की चॉकलेट में घोंघा मिला तो उसे बहुत बुरा लगा. वो चाहती थी कि इसके बारे में सबको पता चले जिससे कि अपने बच्चों को चॉकलेट देने से पहले लोग उसे अच्छे से चेक कर लें. महिला ने ये भी लिखा कि अगर उसकी जगह कोई और होता और उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो वो भी गुस्सा होते. डेली स्टार से बात करते हुए महिला ने बताया कि वो कैडबरी कंपनी के संपर्क में है और उससे कहा गया है कि जब छुट्टियां खत्म हो जाएं तब वो उन्हें दोबारा संपर्क करे. कैडबरी की पैरेंट कंपनी मॉन्डेलेज ने डेली स्टार से बात करते हुए कहा है कि वो कस्टर से संपर्क करेंगे और इस मामले को सुलझाएंगे. उनका मुख्य मकसद अपने सामानों की गुणवत्ता को बनाए रखता है और वो उससे समझौता नहीं करते.