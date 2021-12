महिला को सजने संवरने के लिए अंजान मर्द देते हैं लाखों रुपये, 7000 पुरुषों के पैसों से करती है वर्ल्ड टूर!

दुनिया में जितने लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके शौक हैं. कई बार लोगों के शौक इतने अजीबोगरीब (Weird Hobbies) होते हैं कि उनके बारे में जानकर ही लोग दंग हो जाते हैं. इन दिनों एक महिला काफी चर्चा में है जो विचित्र शौक रखने वाले मर्दों का फायदा उठाकर उनसे लाखों (Men Give Millions to Woman for Free) रुपये ऐंठती है. हैरानी की बात ये है कि इन रुपयों के बदले में वो उन्हें कुछ भी नहीं देती. मर्द उसे लाखों रुपये मुफ्त में दे देते हैं जिसके जरिए वो अपनी खूबसूरती (Men give money to woman to become beautiful) को कायम रखती है.

डायमंड डीवा प्रिंसेस (Diamond Diva Princess) नाम से फेमस ये महिला लाखों रुपये सजने संवरने और घूमने में खर्च कर देती है. पर सवाल ये उठता है कि महिला के पास इतने रुपये आते कहां से हैं. दरअसल, डायमंड नाम की ये महिला एक फिनडोम (FinDomme) है. आपको बता दें कि फिन डॉम वो महिलाएं होती हैं जो फाइनेंशियल डॉमिनेश (Financial Domination) का काम करती हैं. ये एक तरह की सनक (Fetish Lifesytle) होती है जिसमें अमीर लोगों को ये पसंद आता है कि उनके पैसों पर फिनडोम महिला हक जमाए और जबरदस्ती उनसे पैसे ऐंठे. ऐसे में अमीर शख्स फिनडोम महिला पर लाखों रुपये उड़ा देते हैं मगर बदले में उनसे या तो संबंध बनाना चाहते हैं या फिर कुछ भी नहीं चाहते.

साल 2004 से शुरू किया विचित्र काम

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक डायमंड इसी तरह के 7 हजार अंजान अमीर लोगों ने पैसे ऐंठती है जो सिर्फ उसे खूबसूरत बने देखते रहना चाहते हैं. बिना अपना असली नाम बताए ही वो साल 2004 से फिनडोम के तौर पर काम कर रही हैं. इससे पहले वो एक मॉडल रह चुकी हैं. लोग उनकी तुलना अमेरिकी एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से करते हैं. महिला उनके रुपयों पर हक जमाती है और खुद को दबा हुआ महसूस करने पर उन्हें आनंद आता है. बदले में वो डायमंड को लाखों रुपये भेजते हैं. क्रिसमस की तरह डायमंड प्रिसेसमस नाम का फेसटिवल 1 नवंबर से 2 जनवरी तक सेलिब्रेट करती हैं जिसमें मर्द उसे तोहफे देते हैं. उसका कहना है कि लोगों को उसपर पैसे उड़ाकर काफी मजा आता है.

लाखों रुपये खर्च करते हैं ‘स्लेव’

महिला ने बताया कि इस फेसटिवल के दौरान वो अपने क्लाएंट्स के लिए अलग-अलग दिन मनाती है जिसमें वो अलग-अलग चीजें उसे गिफ्ट करते हैं. एक शख्स ने उसे लास वेगास की 19 लाख रुपये की एक ट्रिप स्पॉन्सर की थी. इसके अलावा डायमंड अकेले अपने डिनर पर 1 लाख रुपये से ज्यादा उड़ा देती हैं और ये सारे रुपये अंजान पुरुष उसे देते हैं. उन पुरुषों के लिए वो कीमती ड्रेसेज में सजी संवरी नजर आती है और अपनी खूबसूरत फोटोज और वीडियोज पोस्ट करती है. उसने बताया कि ये एक तरह की सनक है जब मर्द किसी ऐसी औरत पर अपना रुपये खर्च करते हैं जिसे वो कभी हासिल नहीं कर सकते. उन्होंने बताया कि उनके स्लेव उनसे मिलने की जिद करते हैं, उनके साथ अपना जीवन बिताने की बात कहते हैं मगर वो कभी उनसे प्रेम के स्तर पर नहीं जुड़तीं.