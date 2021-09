9 साल से जिस डॉक्टर से इलाज करवा रही थी महिला वो निकला उसका असली पिता! DNA रिपोर्ट ने खोला राज

इंटरनेट पर कई ऐसी खबरें होती हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाता (Shocking News) है. जिस खबर की हम यहां बातकर रहे हैं उसके बारे में भी लोग हैरान हो जा रहे हैं मगर उससे ज्यादा हैरान वो महिला खुद है जिससे जुड़ी ये खबर है. दरअसल, एक महिला को अचानक पता चला कि उसका असली पिता (Biological Father) एक स्त्री रोग चिकित्सक (gynaecologist) है जिससे वो पिछले 9 साल से इलाज करवा रही है. महिला को जब इस बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

ये पूरा मामला अमेरिका (USA) के न्यूयॉर्क (New York) शहर कहा है. जब एक डीएनए रिपोर्ट से 35 साल की मॉर्गन हेलक्विस्ट (Morgan Hellquist) को ये पता चला कि वो जिस gynaecologist से पिछले 9 साल से संपर्क में है वो दरअसल उसका असली पिता है तो मॉर्गन के होश उड़ गए. मॉर्गन ने बताया कि लंबे वक्त से वो न्यूयॉर्क के सेंटर ऑफ मेंस्रुअल डिसऑर्ड ( The Center of Menstrual Disorders) में काम करने वाले मॉरिस वॉर्टमैन (Morris Wortman) नाम के डॉक्टर (Doctor) से इलाज करवा रही हैं जिनकी उम्र 70 साल है. 1985 में जन्मी मॉर्गन को साल 1993 में पता चला कि उनकी मां ने कृत्रिम गर्भाधान (Artifical Conception) के जरिए गर्भ धारण किया था. उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि 1980 की शुरुआत में उनके पति एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जिसके बाद उनका कमर के नीचे का हिस्सा पैरलाइज हो गया था. तब मॉर्गन के माता-पिता ने डॉक्टर मॉरिस वॉर्टमैन से संपर्क किया जिन्होंने कृत्रिम गर्भाधान (artificial impregnation) के प्रोसेस को मॉरिस की मां के लिए पूरा किया. उस वक्त डॉक्टर ने परिवार को ये बताया कि प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला स्पर्म एक मेडिकल स्टूडेंट का है मगर जब डीएनए रिपोर्ट आई तो उससे मॉर्गन को गहरा धक्का लगा.

मॉर्गन ने डॉक्टर पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके माता-पिता से इस बात को छुपाया कि प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला स्पर्म उनका ही है. और ये जानते हुए कि मॉर्गन किसी बेटी है, वो मॉर्गन का स्त्री संबंधी समस्याओं का इलाज करते रहे. मॉर्गन ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि मॉरिस उनके असली पिता हैं तो वो अपने ही पिता से अपना स्त्री संबंधी समस्याओं (Women Related Health Issues) से जुड़ा इलाज नहीं करवातीं. मॉर्गन ने बताया कि इसी साल जब उसने अप्रैल में डॉक्टर का अपॉइटमेंट लिया तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मॉरिस ही उनके असली पिता हैं. इस बीच मॉरिस ने उनके प्राइवेट अंगों का अल्ट्रासाउंड किया और चेकअप भी किया. डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अब मॉर्गन, मॉरिस पर केस दर्ज कर चुकी हैं. उन्होंने मॉरिस पर चिकित्सा कदाचार, बिना पूरी जानकारी दिए उनके कंसेंट लेना, धोखाधड़ी, लापरवाही और भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है.