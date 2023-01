21 साल में 14 बच्चे! महिला ने बताया किन-किन सालों में थी प्रेग्नेंट, लोग बोले- 'कंडोम के बारे में सुना है?'

एक दौर था जब बड़े परिवार को ही सुखी परिवार माना जाता था. ग्रामीण इलाकों में लोगों को लगता था कि बड़ा परिवार होगा तो खेती-किसानी में हाथ बंटाने के लिए ज्यादा लोग होंगे और परिवार सुचारू ढंग से चलेगा. पर जब रहने के लिए सनसाधनों की कमी होने लगी और महंगाई बढ़ने लगी, तब लोगों को पता चला कि छोटे परिवार में ही सुख है. बड़े परिवार वाले पुराने लोगों को जब आज के लोग देखते हैं तो उनके प्रति गलत राय बना लेते हैं पर हैरानी तो तब होती है जब आजकल लोग भी बड़े परिवार रखने लगें. इन दिनों एक महिला का वीडियो वायरल (Woman gave birth to 14 kids in 21 years) हो रहा है जो दर्शकों को बता रही है कि वो किन-किन सालों में प्रेग्नेंट रही थी.

ट्वटिर अकाउंट @HumansNoContext पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Woman show ages when she was pregnant) शेयर किया गया है जिसमें एक महिला अपने बच्चों से लोगों को मिलवा रही है. आज के वक्त में महिलाएं अपनी नौकरी और बॉडी फिगर पर ध्यान देती हैं और उन्हें अक्सर एक बच्चा भी गवारा नहीं होता है, मगर जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, उसके 1-2 नहीं, पूरे 14 बच्चे हैं. उसने 21 सालों में 14 बच्चों को जन्म दिया है जिसमें से एक बच्चा जन्म के वक्त ही मर गया था. अभी वो 47 साल की है.

लोग महिला को ट्रोल करने लगे. (फोटो: Twitter/Mr_Nejman)

21 साल में 14 बच्चे!

वीडियो की शुरुआत में लिखा है- “मेरी उम्र जब मैं प्रेग्नेंट रही!” 1996 में महिला जब 20 साल की थी, तब उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को जन्म दिया था. जब वो 21 साल की हुई तब साल 1997 में उसने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया. 1999 में 23 साल की होकर उसने तीसरे को जन्म दिया. 2000 में चौथे को जन्म दिया जब वो 25 साल की हो गई थी. पांचवे बच्चे को उसने 26 साल की उम्र में, साल 2002 में जन्म दिया था. साल 2014 में जब वो 38 साल की हुई तब उसने 11वें बच्चे को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई. साल 2017 में जब महिला 42 साल की हुई, तब उसने अपने आखिरी बच्चे को जन्म दिया था.

वीडियो पर लोग कर रहे ट्रोल

इस वीडियो को 35 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. यूं तो उसने प्यार में अपने सभी बच्चों के बारे में बताया और अपनी उम्र का भी खुलासा किया पर लोग उसे ट्रोल करने लगे. एक ने कहा कि इतने बच्चे होना गैरकानूनी होना चाहिए, महिला को गिरफ्तार किया जाए. वहीं एक ने पूछा- “तुमने कंडोम के बारे में तो सुना ही होगा?”