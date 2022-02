ईसाइयों के सबसे पवित्र शहर में महिला ने पहने 'आपत्तिजनक' कपड़े, धक्के मारकर निकाला गया बाहर!

कहते हैं- ‘जैसा देश, वैसा भेश!’ इसी कहावत को अंग्रेजी में कहा जाता है- ‘व्हेन इन रोम, डू एस रोमन्स डू’. इनका अर्थ है कि आप जिस जगह पर जाएं, उस जगह के हिसाब से खुद को तैयार करें. नहीं तो आप सबसे इतने अलग लगेंगे कि कई बार ऐसी स्थिति में शर्मिंदा होना पड़ जाता है. इसी बात का खामियाजा एक महिला को रोम के बेहद नजदीक, ईसाइयों के सबसे पवित्र स्थल वैटिकन सिटी (Woman kicked out of Vatican City) में भुगनता पड़ा. महिला को उसके कपड़ों (Woman wearing vulgar clothes asked to leave Vatican) के लिए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया.

इन दिनों इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर जूजू विएरा (Juju Vieira) काफी चर्चा में हैं. जूजू, ब्राजील (Brazilian Instagram Influencer) की रहने वाली हैं और एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 26 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. हाल ही में जूजू के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे जानकर हर कोई दंग है. दरअसल, जूजू पिछले दिनों वैटिकन सिटी घूमने गई थीं. ये बेहद पवित्र स्थल है. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां जूजू ने ऐसी ड्रेस (Influencer kicked out Vatican for her Clothes) पहन ली जिसे देखकर वहां लोग भड़क गए और उन्हें तुरंत वैटिकन से भगा दिया गया.

वैटिकन में जूजू की तस्वीर. (Jam Press/@jujuvieira_oficial)

महिला की ड्रेस देखकर उसे वैटिकन से निकाला बाहर

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जूजू ने घुटनों से कुछ ऊपर तक का ओवर कोट पहना था जो बैकलेस था और लॉन्ग बूट पहने थे. इसके बावजूद उन्हें वहां कपड़ों के कारण रुकने की इजाजत नहीं दी गई. जूजू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस पूरे मामले के बारे में बताया. पुर्तगाली भाषा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा- मैं अन्य लोगों की तरह वहां फोटो खींचने गई थीं जब वहां काम करने वाला एक शख्स मेरे पास आया और कहा कि ये जगह प्रर्थना करने के लिए है. उसने कहा कि मैंने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा.

सोशल मीडिया पर महिला को मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला

इस घटना के बाद वो काफी आहत हुईं और उन्होंने वीडियो के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें शर्मिंदी इस वजह से भी ज्यादा लगी क्योंकि वहां और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सब सुन लिया. इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने उनका सपोर्ट किया मगर कई ऐसे भी लोग हैं जो उनकी आलोचना कर रहे हैं. एक शख्स ने कहा कि ब्राजील में अगर आप ऐसे कपड़े पहनें तो आपको कोई नहीं रोकेगा मगर वैटिकन बेहद पवित्र जगह हैं. वहां ऐसा करना ठीक नहीं है.

वैटिकन में प्रवेश करने के लिए हैं ड्रेस कोड

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वैटिकन में मर्द और औरतों के लिए खास तरह की ड्रेस कोड (Vatican City Dress Code) तय की गई है. महिलाएं स्लीवलेस टॉप, क्रॉप टॉप, या टाइट शर्ट नहीं पहन सकतीं. उनके कंधे ढके होने चाहिए और अगर वो स्कर्ट या ड्रेस पहन रही हैं तो वो घुटनों से नीचे होने चाहिए. वेबसाइट में कहा गया है कि अगर महिलाएं अपने साथ शौल और लेगिंग लेकर आएं तो अच्छा रहेगा. इसी तरह मर्दों के लिए भी कुछ ड्रेस कोड हैं. जूजू ने कहा कि उन्हें इन ड्रेस कोड के बारे में नहीं पता था.