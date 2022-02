महिला के शरीर में डॉक्टरों ने लगा दिया उल्टा पैर! चलने के लिए करती है प्लास्टिक के पैर का इस्तेमाल!

अक्सर इंसान अपने शरीर को नजरंदाज करने लगता है. जब उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है उसके बाद वो शरीर की कीमत समझता है. शरीर का कोई भी एक अंग हटा दिया जाए या उसे अलग तरह से शरीर में जोड़ दिया जाए तो इंसान उसी तरह जीवन नहीं बिता सकता जैसे पहले बिताता था. इस बात का जीता जागता सबूत है न्यूजीलैंड की एक महिला जिसने कैंसर (New Zealand Cancer Survivor Woman) जैसी बीमारी को मात तो दे दी मगर उसके बाद उसके पैरों (Woman use foot as knee to walk) का बुरा हाल हो गया.

न्यूजीलैंड की रहने वाली 28 साल की जेसिका (Jess Quinn) जब सिर्फ 8 साल की थीं तब डॉक्टरों ने पता लगाया कि उन्हें कैंसर है. हुआ यूं कि वो अपनी बहन के साथ फुटबॉल खेल रही थीं जब उनका पैर टूट गया. डॉक्टरों ने उसे जोड़ने की कोशिश की मगर उसके 4-5 महीने बाद भी उनको चलने में बहुत दर्द होता रहा. जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि उन्हें ऑस्टियोसार्कोमा (osteosarcoma) यानी हड्डियों का कैंसर (Bone Cancer) है. ये कैंसर उन सेल में होता है जो हड्डियों का निर्माण करती हैं.

डॉक्टरों ने लगाया उल्टा पैर

डॉक्टरों का प्रमुख लक्षय था कि वो जेसिका की जान बचा सकें क्योंकि कैंसर पैर से ऊपरी अंगों में फैल रहा था. डॉक्टरों के पास दो विकल्प थे. या तो वो हिप से ही पैर काट दें, मगर उसके बाद नकली पैर लगाना मुश्किल हो जाता क्योंकि प्रोस्थेटिक लेग घुटनों के सहारे फिक्स किए जाते हैं, या फिर जिस पैर में कैंसर है, उसके अच्छे भाग को ही घुटने की तरह इस्तेमाल किया जाए. जेसिका को जीना था, इसलिए डॉक्टरों ने भी चुनौती स्वीकार की और उनके पूरे पैर के निचले हिस्से को आधा काटकर घुटने की जगह पर फिक्स (Woman leg fixed in reverse direction) कर दिया. इस तरह जेसिका के दूसरे पैर में उनका तलवा और उंगलियां हैं जिसे घुटने की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसी के सहारे जेसिका नकली पैर लगाती हैं.

सोशल मीडिया पर फेमस हैं जेसिका

जेसिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां वो अपनी इस कंडीशन से जुड़ी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. अब वो लोगों को मोटीवेट करती हैं कि उन्हें अपने शरीर को वैसे ही अपना लेना चाहिए जैसे वो असल में है. अब वो खुलकर डांस भी कर लेती हैं. जेसिका एक लेखिका बन चुकी हैं और उनके मोटिवेशनल पोस्ट लोगों को बहुत पसंद आते हैं.