मॉडल जैसी दिखने वाली महिला बन गई मिस्त्री, इमारतों की करती है मरम्मत! कमाती है लाखों रुपये

दुनिया में जितने भी प्रफेशन हैं, उन्हें करने के लिए अलग-अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है और उन प्रोफेशनों को करने वाले जो लोग होते हैं, उनका पहनावा और रहन-सहन भी उनके पेशे से मैच करने लगता है. पर एक महिला (Woman work at construction site) को देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि वो किस प्रफेशन में है और क्या काम करती है, क्योंकि वो किसी मॉडल की तरह दिखाई देती है, पर यकीन मानिए कि वो मॉडल नहीं है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कैमिला बर्नल (Camila Bernal) को देखकर लोग मॉडल (Model like woman work as caulker) समझ लेते हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 6 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जो उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं. वो दिखने में किसी मॉडल की तरह लगती हैं पर वो मॉडल नहीं एक मिस्त्री हैं जो इमारतों की मरम्मत का काम करती है. वो एक कॉल्कर (Woman work as caulker) हैं. ये असल में एक अंग्रेजी शब्द होता है, उस मिस्त्री के लिए, जो छत और दीवार के बीच की दरारों को भरने का काम करता है जिससे दीवारों में सीलन ना आए, और ना ही किसी तरह के क्रैक आदि दीवारों में रह जाएं.

7 सालों का है अनुभव, शुरू किया अपना बिजनेस

कैमिला असल में अमेरिका के कोलंबिया शहर की रहने वाली हैं पर अब वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहती हैं. वहां वो अपना बिजनेस चलाती हैं. 31 साल की कैमिला के लुक्स पर नहीं जाइएगा, वो अपने काम की बड़ी जानकार हैं और अच्छी कमाई करती हैं. उन्हें काम का 7 सालों का अनुभव है. उनहोंने ऐसी इंडस्ट्री में जगह बनाई जिसे पुरुष प्रधान माना जाता है.

यहां व्हेल के दांत से तय होती है शादी, लड़का करता है लड़कीवालों को भेंट! आगे देखें…

6 फिगर में कमाती हैं पैसे

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने काम से प्यार है और अब वो पूरी तरह से पर्फेक्शनिस्ट बन चुकी हैं. हालांकि, ये वो काम नहीं था जिसे वो हमेशा से करना चाहती थीं. उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत शौक था, और वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती थीं. वो हर रोज अपने काम पर सुबह 7 बजे ही पहुंच जाती हैं और दिनभर काम करती हैं. उन्होंने बताया कि उनकी आमदनी 6 फिगर में है, यानी वो एक महीने में लाखों रुपये कमा लेती हैं. इस काम की वजह से उन्हें हेल्थ इशू भी होने लगे हैं. उनकी पीठ में दर्द बना रहता है. इसके बावजूद वो इस काम को नहीं छोड़ना चाहती हैं.