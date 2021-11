प्रेमिका ने ऐसे अंग पर बनवाया प्रेमी के नाम का टैटू कि ब्रेकअप के बाद हुई मुसीबत! अब तलाश रही मिटाने के तरीके

कहते हैं कि प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है. वो इस हद तक चला जाता है कि कई बार वो सब भी कर गुजरता है जो शायद वो खुद के लिए कभी ना करता. लोग चांद-तारे तोड़कर लाने के वादे कर देते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं मगर जब रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो फिर अफसोस करने के अलावा और कुछ बाकी नहीं रह जाता. ऐसा ही कुछ हुआ है एक अमेरिकी महिला के साथ जिसने शरीर के ऐसे अंग पर प्रेमी (Woman made tattoo of boyfriend) के नाम का टैटू बनवा लिया था कि जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वो मुसीबत में पड़ गई.

काजुमी एक एडल्ट मॉडल हैं और उनके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं. मगर इन दिनों काजुमी अपनी अदाओं के कारण चर्चा में नहीं हैं बल्कि वो एक बड़ी गलती की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं. डेली स्टार वेबसाइट के अनुसार काजुमी एक लड़के से बहुत प्यार करती थीं और उसी के नाम का टैटू उन्होंने शरीर पर बनवाया था. पर कुछ वक्त बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया और टैटू बनवाने का आइडिया बर्बाद हो गया.

प्रेमिका ने होंठ पर टैटू बनवाया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

होंठ पर बनवाया टैटू

काजुमी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू अपने निचले होंठ (tattoo of boyfriend name on lower lips) पर बनवाया था. वेबसाइट से बात करते हुए काजुमी ने बताया कि जब उनके रिश्ते को 1 साल पूरे हुए तो उन्होंने उसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने होंठ पर टैटू बनवाया था. मगर टैटू बनवाने के महज एक हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें चीट कर रहा है. उन्होंने कहा- “हमारे रिश्ते के एक साल होने से एक महीने पहले मैंने सोचा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दूं. जब मैंने उसे ये टैटू दिखाया तो वो दंग रह गया. मुझे लगा नहीं कि वो टैटू देखकर खुश हुआ है.”

टैटू बनवाने एक ठीक 1 हफ्ते बाद काजुमी को पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड का ऑफिस की को-वर्कर के साथ अफेयर चल रहा है. वो बेहद नाराज हुईं और धोखा मिलने से वो पूरी तरह से टूट गईं. उन्होंने कहा- “पहले मुझे और मेरे दोस्तों को ये टैटू बहुत अच्छा लग रहा था मगर ब्रेकअप के बाद मुझे ये बेकार लगने लगा. काजुमी अब अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हैं.” उन्होंने कहा कि होंठों पर टैटू करवाना इतना दर्दनाक अनुभव था मगर उन्होंने प्यार में ऐसा किया. इस चीज को लेकर उन्हें बहुत अफसोस महसूस हो रहा है. अब वो एक्स का टैटू बाहर किसी को नहीं दिखा पा रही हैं और जल्द से जल्द इसे हटवाना चाहती हैं. उनका कहना है कि वो इस टैटू पर अलग डिजाइन बनवा लेंगी जिससे नाम मिट जाए.