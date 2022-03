खाते वक्त महिला के मुंह से आती है चबड़-चबड़ की आवाज! काबू कर पाना नामुमकिन, डेटिंग में होती है मुश्किल

आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो खाना (How to stop making sounds while eating) खाते वक्त मुंह से काफी आवाजें (How to eat quietly) निकालते हैं. कई बार तो लोग उन्हें टोक भी देते हैं कि बिना आवाज किए खाना खाओ मगर वे लोग आदत से मजबूर होते हैं. आज हम जिस महिला (Woman unable to stop making sounds while eating) की बात कर रहे हैं वो भी खाना खाते वक्त मुंह से ऐसी आवाज निकालती है जिसे सुनकर घोड़े (Woman sound like galloping horse while eating) के चलने का ऐहसास होता है मगर हैरानी की बात तो ये है कि महिला मजबूर है, वो आवाज पर काबू ही नहीं कर सकती.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार चेल्सी रौबेसन (Chelsey Raubeson) जब छठी कक्षा में थीं तब वो एक दिन खेल रही थीं और अचानक एक किक बॉल उनके चेहरे पर आकर लगी. बॉल इतनी जोर से चेहरे पर पड़ी कि उनका जबड़ा (Woman jaws dislocate makes weird sound while eating) अपनी जगह से हिल गया. इसके बाद उसने डॉक्टर को दिखाने का नहीं सोचा बल्कि तुरंत ही अपने चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और जबड़ा फिर से अपनी जगह पर आ गया.

महिला ने टिकटॉक पर बताया कि उसके मुंह से कैसी आवाजें आती हैं. (फोटो: Tiktok)

खाना खाते वक्त मुंह से आती है आवाज

इस घटना के बाद चेल्सी ठीक हो गईं मगर उनके जबड़े एक दूसरे से टकराने लगे और तब से वो जब भी कुछ खाती हैं, उनके मुंह से चबड़-चबड़ की आवाज आती है. ये आवाज ऐसी है जैसे घोड़े के चलने की आती है. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर अपनी इस परेशानी के बारे में बताया और ये भी बताया कि उन्हें इससे कैसे परेशानी होती है.

डेटिंग के दौरान होती है मुश्किल

उनका कहना है कि वो खाना-पीना तो खा लेती हैं मगर उन्हें डेटिंग में बहुत मुश्किल होती है. उन्होंने कहा कि जब भी वो किसी मर्द के साथ डेट पर जाती हैं तो वो उन्हें ऐसी आवाज निकालने पर जज करने लगते हैं और कई बार रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है. उन्हें डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है इसलए उन्होंने इस समस्या को कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया. हालांकि लोगों ने उनके वीडियो पर कमेंट कर ये जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें जबड़ा लड़ने से दर्द होता है. चेल्सी ने बताया कि जब भी वो कोई सख्त चीज खाती हैं, जैसे पिज्जा का क्रस्ट या फिर नॉन वेज, तब उनको दर्द होता है.