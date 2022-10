6 महीने ऑनलाइन डेटिंग, फिर सामने आया 'बॉयफ्रेंड' का सच, यकीन मानिए आपके भी उड़ जाएंगे होश!

सिडनी (Sydney, Australia) की रहने वाली 22 साल की क्रिस्टीन अबाडीर (Christine Abadir) एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर हैं. क्रिस्टीन ने 7लाइफ नाम की वेबसाइट के बात करते हुए अपने साथ हुई विचित्र घटना (boyfriend turns out to be woman) का खुलासा किया.











Follow us on