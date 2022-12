VIDEO: विमान में यात्रा कर रही थी महिला, खिड़की खोलते ही आकाश में बहती दिखी 'हरी नदी'! जानिए कारण

ये दुनिया जितनी अनोखी हमें नजर आती है, असल में उससे कहीं ज्यादा है. ऐसी बहुत सी चीजें धरती से जुड़ी हैं जो हमें चौंकाती हैं. आसमान के रंग को ही ले लीजिए. आपको हर जगल नीला आकाश नजर आता है क्योंकि जब सूर्य से रोशनी धरती से टकराती है तो उसका नीला रंग चारों ओर छोटी वेव्स में फैलता है. पर क्या आपने कभी हरा आकाश देखा है? शायद नहीं देखा होगा, पर हाल ही में एक युवती ने जब प्लेन में बैठे-बैठे रात को हरा आकाश (Why sky turn green in Iceland) देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने इस अनुभव का वीडियो बना लिया.

क्याना सू एक ट्रैवलर हैं जो आइसलैंड में रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने आइसलैंड की एक हवाई यात्रा के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को हरे रंग का आसमान दिखाया. आसमान में हरे रंग की नदी (what is green river in sky) बहती हुई सी लग रही है. आप भी ये वीडियो देखकर हैरत में पड़ जाएंगे. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा- अगर ये देखकर आपको आइसलैंड (Iceland northern lights video) आने का मन नहीं कर रहा है तो न जाने क्या देखकर करेगा! उन्होंने बताया कि आइसलैंड आने का सबसे अच्छा वक्त ठंड का ही होता है, क्योंकि उसी वक्त ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है.

क्यों हरा हो जाता है आसमान?

चलिए अब आपको बताते हैं कि असल में ये आसमान में बहती हुई हरे रंग की नदी क्या है. इसे कहते हैं नॉर्दर्न लाइट या औरोरा (Aurora or Northern Lights). उन्होंने बताया कि ये ठंड के दिनों में आसमान में किसी नदी की तरह बहते हुए नजर आती है. पर ये है क्या और ये क्यों नदी जैसा एहसास दिलाती है? नॉर्दर्न लाइट्स यानि उत्तरी ध्रुव सुबह को दिखने वाली बेहद खूबसूरत रोशनी होती है. इसे ऑरोरा बोरिएलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनान में ऑरोरा असल में सुबह की देवी का नाम है वहीं यूनानी भाषा में बोरिएलिस का अर्थ है उत्तरी हवाएं. उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी क्री इसे आत्माओं का नाच कहते हैं. नासा की रिपोर्ट के अनुसार जब चार्ज पार्टिकल (एलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) धरती के ऊपरी वातावरण में गैस के कड़ों से टकराते हैं तब उनसे ये लाइट पैदा होती है. धरती की मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को पोल्स की तरफ ढकेल देती है, इसी लिए ये सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दिखती हैं.

वीडियो हो रहा वायरल

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि हमेशा आइसलैंड की यात्रा करते वक्त विंडो सीट लेना ठीक होता है. एक को ये नजारा देखकर इतना अच्छा लगा कि उसने बोला वो 2 हफ्तों में ही वहां पहुंच जाएगा.