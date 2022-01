बच्चों को ब्रेस्टफीड कराने के वीडियो पोस्ट कर लाखों रुपये कमाती है महिला, फैंस को बेचने लगी ब्रेस्ट मिल्क!

दुनिया में कमाई करने के अलग-अलग रास्ते (Ways to earn money) होते हैं. किसी को लोग अच्छा मानने लगते हैं तो किसी को बुरा. हर कोई चाहता है कि आसान तरीके (Easy ways to earn money) से पैसे कमाए जिसमें आमदनी भी काफी हो और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े मगर लोग ये नहीं सोचते कि वो सही है या गलत. हाल ही में एक महिला इसी तरह के विचित्र काम को करने के लिए फेमस हो गई है. इंग्लैंड की ये महिला बच्चों को ब्रेस्टफीड (England woman earn money by selling breastfeeding videos) कराने के अपने वीडियोज एडल्ट साइट पर बेचकर पैसे कमाती है.

इंग्लैंड के डीवॉन (England,Devon) की रहने वाली 27 साल की एलिस लवगुड (Alice Lovegood) 3 बच्चों की मां हैं. उनका 8 साल का एक बेटा और 3 साल का एक बेटा है और 7 महीने की एक बेटी है. वो हर महीने 10 लाख रुपये से ज्यादा अपने वीडियोज शेयर कर के कमाती हैं. आपको बता दें कि एलिस अपने स्तनपान के वीडियोज को एडल्ट वेबसाइट (Breastfeeding videos on adult websites) ओन्ली फैंस पर शेयर करती हैं जिससे लाखों रुपये वो कमाती हैं. मगर इस काम की शुरुआत उन्होंने मजबूरी में किया था.

महिला वीडियो शेयर कर लाखों रुपये कमा लेती है. (फोटो: Instagram/@alicelovegood25)

कर्ज चुकाने के लिए पोस्ट करने लगी ब्रेस्टफीड के वीडियोज

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एलिस और उनके परिवार पर 15 लाख रुपये का कर्ज था. उस कर्ज को चुकाने के लिए उनके पास इतने रुपये नहीं थे. इसलिए पिछले साल जब उनकी बेटी पैदा हुई, तब से एलिस ने इस काम को करना शुरू किया. एलिस ने बताया कि इस काम के जरिए वो अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकती हैं और साथ में बच्चों को लेकर छुट्टियों पर भी जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि इस काम से उन्हें काफी कॉन्फिडेंस आया है और वो इसे आगे भी जारी रखेंगी.

फैंस को ब्रेस्ट मिल्क बेचने लगी महिला

एलिस ने बताया कि वो और उनके पति तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे मगर जब वो प्रेग्नेंट हो गईं तो दोनों की चिंताएं बढ़ने लगीं क्योंकि उनके पास इतने रुपये नहीं थे कि वो तीसरे बच्चे को भी पाल सकें. मगर तब एलिस ने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड फोटोज को पोस्ट करने का फैसला किया. एलिस ने कहा कि प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग दो ऐसी चीजें हैं जो यूं तो आम है मगर कुछ लोगों को इनसे जुड़ी तस्वीरें देखने की सनक सवार होती है. ऐसे ही लोगों को टार्गेट कर उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान की फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया और फिर अपने वीडियोज भी पोस्ट करने लगीं. अब वो अपना ब्रेस्ट मिल्क (Woman sell breast milk to fans) अपने फैंस को 30 हजार रुपये में बेचकर भी पैसे कमा रही हैं.