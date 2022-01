मुंह पर टेप लगाकर हर जगह जाती है महिला, वैवाहिक जीवन सुधारने के लिए करना पड़ा चौंकाने वाला काम!

शादी के बाद कपल्स को अपने पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है. कई बार लोग सोचते हैं कि रिश्ते में सिर्फ एक आदमी ही एडजस्ट करे और दूसरा अपने तौर-तरीकों के अनुसार ही चले तो फिर रिश्ते में दरार आने लगती है. कई बार लोग रिश्ते सुधारने के लिए ऐसे एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं जिसे जानकर लोग दंग रह जाते हैं. हाल ही में एक महिला ने भी अपनी शादी को बचाने के लिए बेहद अजीबगोरीब काम किया. उसने अपने मुंह पर टेप (Woman Taped Mouth to Save Marriage) लगाना शुरू कर दिया.

ब्रिटेन (Britain Woman Tape Mouth) की 33 वर्षीय जेन टैरेंट (Jane Tarrant) अपने 39 साल के पति और बच्चे के साथ रहती हैं. उन्हें एक बेहद विचित्र समस्या थी जिसके कारण उनके पति परेशान हो चुके थे. अपनी अजीबोगरीब समस्या (Weird Health Issue) के चलते उनके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं खड़ी हो रही थीं. तब जेन ने खुद पर काम करने का फैसला किया जिससे उनकी समस्या दूर हो सके. चलिए आपको बताते हैं कि जेन को क्या परेशानी थी.

मुंह से लेती थीं सांस, तेज सांसों से परेशान था पति

दरअसल, जेन को हेवी ब्रीदिंग (Heavy Breathing) की प्रॉबलम थी. इस समस्या में इंसान मुंह से ही सांस लेता है और उसकी सांस लेने की आवाज इतनी तेज होती है कि वो आसानी से भी किसी को सुनाई दे जाती है. द सन वेबसाइट से बात करते हुए जेन ने बताया कि उनके पति उनके तेज सांस (Woman Breath from Mouth instead of Nose) लेने से परेशान हो चुके थे. जेन नाक से सांस नहीं ले पाती थीं. चाहे वो बैठी रहें, खड़ी रहें या चलते वक्त भी वो मुंह से ही सांस लेती थीं. ऐसे में वो जल्द ही हाफने लगती थीं और उनकी आवाज से पति परेशान होने लगते थे. जेन ने बताया कि वो बच्चे को कुछ दूर पैदल चलकर स्कूल बस तक भी छोड़ती थीं तो बहुत थक जाती थीं. रात को मुंह खोलकर सोने के कारण उनको खर्राटे भी काफी आते थे.

मुंह पर लगाने लगी टेप

जब जेन को लगा कि उनकी ये समस्या उनके शरीर के लिए नुकसानदेह है और इससे उनका वैवाहिक जीवन भी मुश्किल में पड़ रहा है तब उन्होंने इस परेशानी से निजाद पाने का बड़ा ही विचित्र तरीका ढूंढ निकाला. जेन ने नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करने के लिए अपने मुंह पर टेप (Woman Puts Tape on Mouth to Breath from Nose) लगाना शुरू कर दिया. सिर्फ चलते वक्त ही नहीं, वो सोते वक्त भी टेप लगाने लगीं. पूरे दिन वो कम बोलती थीं और बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते वक्त या किसी दुकान जाने के दौरान मुंह पर टेप लगा लिया करती थीं. इस तरह धीरे-धीरे वो मुंह की जगह नाक से सांस लेने लगीं. अब उन्हें रात को खर्राटे भी कम आते हैं और हमेशा हाफने की तरह सांस लेने की उनकी आदत भी खत्म हो गई है.