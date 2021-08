फ्लाइट पकड़ने के लिए एक साल पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गई महिला! टिकट देखते ही उड़ गए होश

हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे यात्रा वाले दिन ट्रेन (Train) या फ्लाइट (Flight) छूट जाने का डर सताता रहता है. इस कारण से वो काफी घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन (Railway Station) या एयरपोर्ट (Airport) पहुंच जाते हैं. मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स अपनी फ्लाइट या ट्रेन पकड़ने के लिए एक, दो या 10 घंटे पहने नहीं, एक साल पहले ही स्टेशन पहुंच गया हो! आप ये सुनकर जरूर हैरान हो रहे होंगे मगर हाल ही में एक महिला ने ऐसा ही किया है.

एलेक्सिया पोर्टमैन (Alexia Portman) नाम की एक मॉडल के साथ हाल ही में ऐसा ही हुआ जो क्रोएशिया (Croatia) एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंची थीं. उन्होंने बुधवार 4 अगस्त के लिए सुबह 6 बजे क्रोएशिया से मिलान जाने की फ्लाइट बुक की. जब वो एयरपोर्ट पहुंचीं और उन्होंने अपने टिकट पर ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि उनकी फ्लाइट अगले साल 4 अगस्त 2022 के लिए है. एलेक्सिया ने कहा कि जब वो एयरपोर्ट के डिपार्चर बोर्ड के पास पहुंचीं तो उन्हें उनकी फ्लाइट नहीं दिखाई दी. तब उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी फ्लाइट एक साल बात की बुक हो गई है.

फोटो साभार: metro.co.uk

एलेक्सिया ने अपने बोर्डिंग पास (Boarding Pass) को देखा तो उनके होश उड़ गए. फिर उन्होंने अपने टिकट के ईमेल को देखा जब उन्होंने मई के महीने में टिकट बुक करवाया था. तब उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने मई के महीने में ही गलत टिकट बकु (Woman Booked Ticket of Flight for Next Year) कर लिया था. उन्होंने टिकटॉक (Tiktok) पर बताया कि जिस रूट पर वो अपनी फ्लाइट को बुक कर रही थीं उस रूट पर फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया. तब वो आगे की डेट की फ्लाइट देखने लगीं तो उन्हें 4 अगस्त की फ्लाइट नजर आई. डेट देखकर वो खुश हो गईं मगर एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट 4 अगस्त 2022 के लिए बुक हो गई थी. उन्होंने बताया कि उन्हें फ्लाइट का टिकट भी उसी वक्त मेल पर नहीं मिला तब भी उन्होंने शक नहीं किया कि टिकट क्यों नहीं आया है. महिला के इस वीडियो पर कमेंट कर लोगों ने उनकी इस बात पर डाउट किया. लोगों का ये कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साल बात की फ्लाइट को महिला ने बुक कर लिया है. हालांकि मेट्रो वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ईजीजेट नाम की एयरलाइन वेबसाइट अगले साल अक्टूबर और नवंबर तक की फ्लाइट उपलब्ध करवा रही है.