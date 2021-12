पति के साथ रोमांस को रिकॉर्ड कर रही थी महिला, गलती से शुरू हो गया फेसबुक लाइव! पिता ने देख लिया Video

टिकटॉक यूजर @rroberson16 ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर बताया कि एक बार उसके और उसके पति के साथ ऐसी घटना घट गई जिसने उसे बेहद शर्मिंदा कर दिया. महिला ने बताया कि पिछले साल वो अपने इंटिमेट मोमेंट को कैमरे में कैद करना चाह रहे थे जब अचानक से फेसबुक पर लाइव (Couple Start Facebook Live by Mistake During Romance) शुरू हो गया. इस लाइव को कई लोगों ने देख लिया जिसमें महिला के पिता (Father Saw Daughter's Romance on Facebook) भी शामिल थे.