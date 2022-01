विकलांगों को अपनी न्यूड फोटोज भेजती है महिला! अजीबोगरीब हरकत के कारण सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

सोशल मीडिया पर एडल्ट कंटेंट (Adult Content on Social Media) पोस्ट करने वाले लोग अक्सर अपने न्यूड फोटोज और वीडियोज एडल्ट साइट्स (Nude photos on adult sites) पर बेचकर पैसे कमाते हैं. इनमें सबसे टॉप पर ओन्लीफैंस (Onlyfans) नाम की एक सब्सक्रिप्शन साइट है जिसमें लोग एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स की फोटोज और वीडियोज देखने के लिए पैसे देते हैं. मगर एक महिला मुफ्त में ही अपनी बोल्ड फोटोज लोगों को बांटती (Woman Send Nude Photos to Men) है. इसके पीछे की वजह काफी विचित्र है.

इंग्लैंड के लिंकशायर (Lincolnshire, England) की रहने वाली एक 29 साल की महिला, सोशल मीडिया साइट्स पर विस्टा वाइफ (Vista Wife) के नाम से फेमस है. डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार महिला को ब्रिटेन की सबसे फेमस स्विंगर (Britain most famous swinger) माना जाता है. यानी वो अपने पति के अलावा दूसरे लोगों के साथ भी पैसे लेकर संबंध बनाती हैं. महिला ने इस बारे में खुलकर हमेशा अपने विचार रखे हैं. महिला ने वेबसाइट को दिए अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है तो पति (Woman do swinging with husband) के साथ दूसरे कपल्स के पास अपनी सर्विसेज देने के लिए जाती हैं. कई बार तो वो अकेले ही अपनी सर्विसेज देती हैं.

विकलांगों को भेजती है मुफ्त में न्यूड फोटोज

मगर अब विस्टा वाइफ ने जिस बात का खुलासा किया है वो सभी को हैरान कर दे रहा है. महिला ने इस बात को खुलेतौर पर कबूल किया है कि वो विकलांग लोगों को अपनी न्यूड फोटोज फ्री (Woman send nude photos to disabled men) में भेजती है. ट्विटर पर अपनी एक एडल्ट वेबसाइट को लॉन्च करते हुए महिला ने एक ट्वीट में लिखा कि उन्होंने कई ऐसे मर्दों को देखा है जिनकी पत्नियों की मौत हो गई है या फिर जिन्हें कोई दिमागी चोट लगी है, या कई ऐसे लोगों को भी वो देख चुकी हैं जो विकलांग हो गए हैं और चल फिर नहीं पाते. इस तरह के लोगों को महिला अक्सर अपनी न्यूड फोटोज सोशल मीडिया पर मुफ्त में भेज देती है. इसके पीछे कारण ये है कि वो उन्हें कुछ पल के लिए वो खुशी देना चाहती है जिससे वो वंचित हो चुके हैं.

पति के साथ शुरू किया एडल्ट वीडियोज बनाने का काम

महिला ने बताया कि वो ऐसा अक्सर करती है क्योंकि वो उन लोगों को भी खुशी देना चाहती है. सोशल मीडिया पर लोग उसे इस वजह से ट्रोल भी करते हैं. लोगों का कहना है कि ये विकलांगों का मजाक बनाना और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसी बात है. आपको बता दें कि महिला अपनी जिंदगी के बारे में कई बार शेयर कर चुकी है. उसकी और उसके पति की मुलाकात 16 साल की उम्र में हुई थी. दोनों कुछ ही वक्त बाद माता-पिता बन गए थे. तब से पैसे कमाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं. इसमें उनकी मोटी कमाई होती थी. कमाई को देखते हुए उन्होंने अपनी वेबसाइट भी शुरू कर दी है.