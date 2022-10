महिला के कपड़ों से ऑफिस में मची खलबली, तुरंत लौटा दिया गया घर! कर्मचारियों का ध्यान भटकने का दिया कारण

ऑफिस में कर्मचारी क्या पहनकर जाता है ये उसपर निर्भर करता है, हालांकि, कई ऑफिसेज़ में कपड़ों के लेकर भी नियम बना दिए जाते हैं और लोगों को उसके अनुसार ही जाना पड़ता है. जहां नियम नहीं होते, वहां अनकहे नियम ये होते हैं कि ऑफिस में लोगों को सभ्य तरीके से तैयार होकर आना है जिससे लोग असहज ना मेहसूस करें. एक महिला हाल ही में अपने ऑफिस (Woman sent home from office due to dress) कुछ ऐसे ही कपड़े पहनकर चली गई जिसके बाद उसे ऑफिस से घर भेज दिया गया.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर @NotMarieDee नाम की यूजर ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर अपने ऑफिस (woman distracting outfit in office) से जुड़ी ऐसी बात बताई है जिसे लेकर उसके दर्शक भी बंट गए हैं. कोई उसके समर्थन में बोल रहा है तो कोई उसके खिलाफ. महिला ने बताया कि उसे ऑफिस से, अजीबोगरीब कारण बताकर घर भेज दिया गया.

कपड़ों की वजह से घर लौटाया

महिला ने ठीक तरह से वीडियो में तो नहीं बताया कि कपड़ों की वजह से असल मुद्दा ऑफिस में क्या उठा पर उसे ऑफिस से ये कहकर घर भेज दिया गया कि उसके कपड़े कर्मचारियों का ध्यान भटका रहे हैं. इसके बाद उन्होंने उसी कपड़े में एक वीडियो पोस्ट किया और लोगों से उनकी राय मांगी. इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इस कारण से उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए?

महिला को लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

महिला के टॉप का गला काफी डीप नजर आ रहा है. इस बात पर लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में दी. कई लोगों ने माना कि अगर वो भी कर्मचारी होते तो उनका भी ध्यान भटक जाता. वहीं एक ने कहा कि इस तरह के कपड़े पहनना गलत है. एक ने कहा कि सही वजह से उसे घर भेजा गया क्योंकि अगर वो उसकी जगह होता तो मुड़-मुड़कर देखने लगा. कई लोगों ने उसका समर्थन भी किया. एक ने कहा कि वो बहुत अच्छी लग रही है प्रफेशनल भी, इसलिए उसे खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए. वहीं एक ने कहा कि ये दूसरों की गलती है कि वो असहज हो रहे हैं, महिला को ऐसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए.