16 साल की उम्र में ही मां बन गई अविवाहित युवती, 43 साल की होते-होते 3 पार्टनर से हो गए 5 बच्चे!

मां बनना किसी भी महिला के लिए खुशी का मौका होता है मगर जब वो अविवाहित हो और अभी उम्र में ठीक से बड़ी भी ना हुई हो तो फिर उसके लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं. हाल ही में इंग्लैंड की एक महिला (England woman 3 husband 5 children) ने जब इसी से जुड़ी अपनी जिंदगी का खुलासा किया तो सब हैरान हो गए. वो सिर्फ 16 साल की उम्र में मां (16 year old girl become mother) गई थी. तब लोगों ने उसे ट्रोल किया था मगर 43 साल की उम्र (woman gave birth at 43) में भी जब उसने बच्चे को जन्म दिया तभी उसे लोगों के ताने सुनने को मिले.

एसेक्स (Essex, England) की रहने वाली रेकैल रोसेल (Rachel Rowsell) 45 साल की हैं और उनके 5 बच्चे हैं. मगर उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि उनके 5 बच्चे 3 अलग-अलग पार्टनर (Woman have 5 kids from 3 different partners) से हुए हैं. हाल ही में द सन वेबसाइट से बात करते हुए रेकैल ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले और बताया कि कैसे लोगों ने उनको जिंदगी भर अलग-अलग मौकों पर ट्रोल किया है. रेकैल अब एक लाइफ कोच हैं और कंपनियों में काम कर चुकी हैं मगर उनकी पर्सनल लाइफ काफी चुनौतियों (Woman share challenges of becoming young mother) से भरी रही है.

16 साल की उम्र में ही मां बन गई थी महिला

जब वो महज 16 साल की थीं तब टिम नाम के शख्स के साथ रिलेशनशिप में थीं. उस दौरान वो पढ़ ही रही थीं मगर अनप्लांड प्रेग्नेंसी के चलते उनकी पूरी जिंदगी बदल गई. 1992 में जन्मी रेकैल की बड़ी बेटी एमिली अब 29 साल की हैं. जब वो 18 साल की हुईं तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे टॉम को जन्म दिया जो अब 27 साल का हो चुका है. 1998 में जब वो 21 साल की हुईं तब टिम से उनका ब्रेकअप हो गया. कुछ साल बाद उनकी शादी साथ में नौकरी करने वाले शख्स मार्क से हुई और साल 2005 में जब वो 28 साल की थीं तब उनकी बेटी पॉपी पैदा हुई जो अब 16 साल की है.

43 की उम्र में दिया पांचवें बच्चे को जन्म

2 साल बाद यानी 2007 में उन्होंने मार्क को तलाक दे दिया और कुछ ही वक्त बाद जस्टिन नाम के शख्स को डेट करने लगीं. रिश्ते में आने के सिर्फ 18 महीने बाद, जब रेकैल 30 साल की थीं तब उन्हें पता चला कि वो फिर प्रेग्नेंट हैं. उस दौरान उन्हें काफी असहज मेहसूस हुआ क्योंकि उनके पहले से ही दो पार्टनर से 3 बच्चे थे. वो जहां भी जाती थीं, लोग उन्हें घूर-घूरकर देखने लगते थे. उनकी चौथी बेटी ईव अब 11 साल की है. उन्हें लगा था कि जस्टिन से शादी करने के बाद और 4 बच्चे हो जाने पर उनका परिवार पूरा हो चुका है मगर जब वो 42ॉ3 साल की हुईं तब उन्होंने साल 2020 में लॉकडाउन से पहले अपने पांचवें बच्चे बेटी क्लारा को जन्म दिया जो अब 2 साल की है.

लाइफ कोच बन गई हैं रेकैल

उनका कहना है कि उनकी दूसरी बेटी इस बात से काफी नाराज हुई थी कि वो इतनी उम्र में मां बनी हैं. जबकि उन्होंने बताया कि लोगों ने भी उन्हें ट्रोल किया था और उन्हें गैरजिम्मेदार बताया था. वो खुद भी काफी प्रेशर और गिल्ट में आ गईं थीं मगर उन्होंने स्थिति का डटकर सामना किया. उनका कहना है कि जब वो टीनएज में मां बनी थीं, तब भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था. मां का फर्ज निभाते-निभाते उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी थी. उन्होंने अपने परिवार को अपनाया और अब वो लाइफ कोच हैं और महिलाओं को सही रास्ता दिखाती हैं. उनका कहना है कि उनका परिवार अब पूरा है और वो गलती से भी बच्चा नहीं कर सकतीं.