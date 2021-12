गूगल मैप पर महिला को दिख गए 3 साल पहले मर चुके पिता! तस्वीर देखते ही उड़ गए होश

इंग्लैंड के कॉर्नवॉल (Cornwall, England) में रहने वाली ट्विटर यूजर कारेन (Karen) ने इसी साल जून में एक ट्वीट किया जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला. महिला ने बताया कि वो गूगल मैप (Woman Saw Dad's Photo on Google Map after Death) के स्ट्रीट व्यू फीचर के जरिए अपना घर देख रही थी जब उसे अचानक अपने पिता की तस्वीर दिख गई.महिला का ये ट्विटर पोस्ट वायरल हो चुका है और हजारों लोगों ने उसे लाइक और रीट्वीट किया है.