बेटे के सामने झूले पर अटक गई महिला, शर्मिंदगी के बाद वजन कम करने की ठानी! 62 किलो घटाकर किया हैरान

हर इंसान चाहता है कि वो फिट हो, उसका शरीर आकर्षक बने और लोग उसे देखते ही पसंद कर लें. पर सिर्फ चाहने से फिट बॉडी नहीं बनती है. अच्छी बॉडी (Body transformation story) के लिए लोगों को मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, डाइट पर काबू पाना पड़ता है और तब जाकर लोग सिक्स पैक (How to get 6 pack abs), और फिट बॉडी (how to get fit body) हासिल कर पाते हैं. इसके लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है और ये हर किसी के बस की बात नहीं. अमेरिका की एक महिला (Woman lost weight after getting embarrassed) को ये मोटिवेशन तब मिला जब उसे अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा.

मनी कंट्रोल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंग्टन (Washington, USA) की रहने वाली 25 साल की सारा लॉकेट (Sara Lockett) एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिटनेस कोच हैं. पर कुछ समय पहले तक वो ओवरवेट (Overweight woman lost 62 kg) थीं जिसके कारण उनकी लाइफस्टार पूरी तरह अलग थी. सारा को अपने वजन पर तब शर्मिंदगी (fat woman stuck in slide) हुई जब वो एक स्लाइड वाले झूले पर अटक गईं.

62 किलो वजन किया कम

केटर्स न्यूज से बात करते हुए सारा ने कहा कि वो अपने पति और बेटे के साथ एक पार्क में थीं जब उनके बेटे ने बंद स्लाइड के अंदर साथ में जाने की जिद की क्योंकि अकेले जाने में उसे डर लग रहा था. सारा उसके साथ स्लाइड में गईं पर जहां स्लाइड मुड़ी, वहीं वो अटक गईं. इस चक्कर में उनके पति को आकर उन्हें खींचना पड़ा और तब जाकर वो बाहर निकलीं. बेटे के सामने ऐसी स्थिति में पड़ना उनके लिए शर्मिंदगी भरा अनुभव था. उसके बाद उन्होंने पतले होने की ठान ली. सितंबर 2021 में उन्होंने वजन कम करने के लिए सर्जरी का सहारा लिया और 114 किलो से वजन कम कर के सिर्फ 58 किलो की हो गईं. उसके बाद उन्होंने वजन और कम किया और अब वो 53 किलो की हो चुकी हैं!

‘बटन’, ‘जैकेट’ जैसे ये 8 अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी में क्या कहते हैं? लोगों ने सोशल मीडिया पर दिए जवाब आगे देखें…

3 हजार कैलोरी तक पहले करती थीं इनटेक

सारा ने बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद उनका मोटापा बढ़ता गया. उन्हें फास्ट फूड, चिकेन आदि खाने का काफी शॉक था. वो एक दिन में 3 हजार कैलोरी तक इनटेक करती थीं. जब उन्हें वजन कम करने का ख्याल आया तो वो काफी कोशिश कर चुकी थीं पर वजन कम नहीं हो रहा था. फिर उन्हें पीसीओएस हो गया और इस कारण से वजन कम करना और भी मुश्किल हो चुका था. अब वो नाश्ते में अंडे का सफेद भाग, टमाटर और पालक को नाश्ते के वक्त खाती हैं और खाने में थोड़ा सा चावल, उबली सब्जियां और चिकेन जैसी चीजें की खाती हैं.