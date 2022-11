VIDEO: अंजान घर के सामने पहुंचकर मां ने बच्चों को दी बड़ी खुशखबरी! निकलने लगे बेटे के आंख से आंसू

इंसान अपनी सारी जिंदगी परिवार के लिए स्ट्रगल करने में लगा देता है. वो चाहता है कि उनके जरिए उनके परिवार को खुशी मिले और उनकी जिंदगी आसान हो सके. इस चक्कर में वो सारी जिंदगी मेहनत करता है. जब परिवार उस मेहनत से खुश होता है, तब जाकर लोगों के मन को तसल्ली मिलती है. ऐसा ही वाकया एक महिला के साथ भी हुआ जब उसने अपने बच्चों (Mother surprise children video) को बड़ी खुशखबरी दी जिसे जानकर बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए.

इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज टुडे पर अक्सर सकारात्मक वीडियोज (positive videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो भावुक (emotional video) कर देने वाला है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @__martistry_ के द्वारा शेयर किया गया है जो एक महिला हैं और अमेरिका (USA woman surprise kids with new home) में रहती हैं. वीडियो में महिला अपने बच्चों (kids crying seeing new home video) को कार से कहीं ले जाते दिख रही हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बच्चों को नए घर का दिया सरप्राइज

वीडियो में महिला अपने बच्चों को बिना बताए कार से कहीं ले जाती दिख रही है. उसने उन्हें सरप्राइज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. वो अचानक एक घर के सामने गाड़ी रोकती है. मां बच्चों से पूछती है कि क्या उन्हें ये घर अच्छा लगा तो वो कहते हैं कि घर काफी बड़ा है. लड़का पूछता है कि क्या घर के पीछे बड़ा आंगन है तो मां कहती है कि काफी बड़ा. इससे बच्चा और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है. फिर जब बच्चे घर की तरफ देखते रहते हैं, तो मां उनसे कहती है कि वो घर हमारा अपना है. ये सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं और जब मां कहती है कि वो सच बोल रही है तब लड़का अचानक से रोने लगता है और पीछे बैठी लड़की की भी आवाज काफी खुशी से भरी सुनाई देती है.

वजन कम करने के लिए लोग करते हैं इन अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल, हो सकती है मुसीबत आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने की टिप्पणी

इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि हर व्यक्ति को घर और सुरक्षा का एहसास काफी खुशियां दे जाता है. एक ने कहा कि वो अपने ऑफिस में इस वीडियो को देख रहा था और वहीं रोने लगा. एक ने कहा कि उस घर में लोगों के बीच बहुत प्यार होगा.