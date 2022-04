बॉयफ्रेंड को April Fool बना रही थी महिला, 'गंदे' मजाक को सच समझ बैठा शख्स, होने वाला है ब्रेकअप!

आज अप्रैल फूल डे (April Fool’s Day) है. मगर हम यहां आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं. हम तो एक ऐसी महिला के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने बॉयफ्रेंड को अप्रैल फूल (Model tells boyfriend she wants to be swinger) बनाने का फैसला किया मगर बॉयफ्रेंड तो एक हाथ आगे निकला. उसने मजाक को सच समझ लिया. यूं तो अप्रैल फूल वाले दिन लोग ऐसे प्रैंक (April Fool prank gone wrong) या मजाक करते हैं जो सुनने में सच के काफी करीब लगते हैं मगर सच नहीं होते. पर एक शख्स के साथ उसकी गर्लफ्रेंड ने जो मजाक किया वो काफी शॉकिंग था और उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये कि शख्स ने उसे सच मान लिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील (Brazil model april fool prank) की रहने वाली प्लेबॉय मैगजीन की 33 वर्षीय मॉडल क्रिस गलेरा (Cris Galêra) ने बताया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को अप्रैल फूल बनाने के लिए ऐसा मजाक किया जो उनके बॉयफ्रेंड को पता था कि होना असंभव है. महिला ने बताया कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े काम, स्विंगिंग को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है जिसमें कपल, दूसरे कपल्स के साथ रोमांस करते हैं.

महिला ने किया मजाक जिसे बॉयफ्रेंड ने मान लिया सच

हर बार महिला ने इस बात पर आपत्ति जताई है. उसने बॉयफ्रेंड को साफ बताया है कि उसे इस तरह की चीजें कतई नहीं पसंद हैं. मगर अप्रैल फूल के लिए उसने यही मजाक प्लान किया. क्रिस ने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने झूठ लिखा कि वो दोनों के लिए ऐसे क्लब में जाने की प्लानिंग कर रही हैं. उन्होंने कहा कि वीकेंड पर वो बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में जाना चाहती हैं.

बॉयफ्रेंड को सच बताया तो वो हो गया दुखी

उन्हें लगा था कि उनका बॉयफ्रेंड ये सुनकर शॉक होगा मगर उसने रिप्लाई भेजा कि वो ये जानकर बहुत खुश है और वो भी लंबे वक्त से यही चाहता था. ये सुनकर महिला को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत ही उससे नाराज हो गई. उसने डेली स्टार से बात करते हुए कहा कि अब वो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने का फैसला कर रही है. महिला ने बताया कि जब उसने बॉयफ्रेंड से इस बात का खुलासा किया कि ये सब झूठ है तो वो दुखी हो गया. क्रिस पहले भी चर्चा में आ चुकी हैं जब उन्होंने बताया था कि मर्द उनको डेट करने से डरते हैं क्योंकि वो ज्यादा ही खूबसूरत हैं.