बचपन में महिला को लगता था भूतों से डर, अब उनसे करने लगी बातें! सुलझा चुकी है मौत की कई गुत्थियां

दुनिया का सबसे बड़ा सच बेहद ही दुखद है. ये सच है कि जो इंसान जन्म लेता है उसे दुनिया से जाना ही पड़ता है. मौत भले ही सत्य क्यों न हो, वो लोगों को हमेशा ही अकेला छोड़ जाती है और कई बार अपने साथ ले जाती है ऐसे जवाब जिनके सवाल जिंदा लोगों के मन में हमेशा कैद रह जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिंदा लोगों को उनके मन में कैद सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है. अमेरिका की ये महिला भूतों (American Woman Talk to Dead People) से बात करती है और उनके जिंदा परिवार वालों से उनके बीच संवाद का एक जरिया बनती है.

अमेरिका (USA) की रहने वाली एरिका ग्रेब्रियल (Erika Gabriel) एक प्रकार की आध्यात्मिक माध्यम (Spiritual Medium) हैं. वो भूतों से बातें करती हैं. मगर भूतों से बात करना इतना आसान नहीं था. एरिका ने बताया कि जब वो 7 साल की थीं तब उन्हें भूत-प्रेतों से बहुत डर लगता था. महिला ने बताया कि वो अपने माता-पिता के साथ ही सोती थीं क्योंकि उन्हें अकेले सोने में बहुत डर लगता था. एरिका ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि हर तरफ भूत रहते हैं.

मरे और जिंदा लोगों के बीच पुल का काम करती हैं एरिका

धीरे-धीरे एरिका आत्माओं से बातें करने लगीं. पिछले 13 साल से वो परिवारों को उनके मरे हुए परिजनों (Erika Help People to connect them with Dead family members) से बात करने में मदद करती हैं. एरिका का कहना है कि वो मरे हुए और जिंदा लोगों के बीच पुल का काम करती हैं. कई बार बातें इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं. उन्होंने अपने काम से जुड़े कई किस्से डेली स्टार वेबसाइट के साथ भी शेयर किए हैं.

सुलझा चुकी हैं मौत की गुत्थी

एरिका ने बताया कि वो मर चुके लोगों से बात कर के उनकी रहस्यमयी मौत की गुत्थी भी सुलझा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि एक बार उनके पास एक महिला आई थी जिनको नहीं पता था कि उनके भाई की मौत कैसे हुई. महिला ने बताया था कि भाई की मौत को 20 साल हो चुके थे मगर उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा था. गायब होने के कुछ दिन बाद लड़के की लाश नदी में मिली थी. एरिका ने दावा किया कि तब उसने लड़के की आत्मा से बात की जिसने बताया कि उसके और उसके दोस्तों के बीच रुपयों को लेकर लड़ाई हो गई थी जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी.