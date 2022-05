VIDEO: छोटे बच्चे को गोद में उठाए डिग्री लेने पहुंची महिला, देखने वाले हो गए भावुक! जमकर बढ़ाया हौसला

किसी भी महिला के लिए जीवन के कुछ दिन बेहद खास होते हैं जिन्हें वो जिंदगी भर याद रखना चाहती हैं. कॉलेज की डिग्री हासिल करना और पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाना, उन्हीं पलों में से एक हैं. मगर एक महिला के लिए डिग्री लेने का पल तब खास बना जब उसने अपने बच्चे को गोद में उठाकर अपनी कॉलेज की डिग्री (woman take college degree with toddler in arm) ली. तब से सोशल मीडिया पर उससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है.

सकारात्मक खबरों (Positive news) के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट गुडन्यूज मूवमेंट (good news movement) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो किसी को भी इमोशनल (emotional video) कर सकता है. वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में एक छात्र और एक मां (Mother take her degree with child in arm) की खुशी साथ में नजर आ रही है. वीडियो उन महिलाओं के लिए मोटिवेशन का काम करेगा जो सोचती हैं कि शादी और बच्चा हो जाने के बाद उनका प्रोफेशनल सफर खत्म हो जाता है.

महिला ने अपने बच्चे के साथ ली डिग्री

वीडियो में एक महिला अपना ग्रैजुएशन गाउन पहनी नजर आ रही है. उसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा है जो उस पूरे पल को बहुत एंजॉय करता दिखाई दे रहा है. इसके बाद महिला अपने बच्चे को लेकर स्टेज पर जाती है और अपनी डिग्री हासिल करती है. पूरे हॉल में उस महिला के लिए तालियां बजती सुनाई दे रही हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि इस महिला ने अमेरिका की रूटगर्स यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री अपने बच्चे के साथ हासिल की. महिला ने गुडन्यूज मूवमेंट से बात करते हुए कहा कि उसने इस पल को तब से ही सोचना शुरू कर दिया था जब वो प्रग्नेंट थी और क्लास करने आया करती थी. उसने कहा कि ये उसके लिए बहुत गर्व की बात है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. हर कोई महिला की तारीफ कर रहा है और उसका मनोबल बढ़ाता नजर आ रहा है. एक ने महिला को बधाई देते हुए कहा कि उसका बच्चा भी प्राउड फील कर रहा होगा. एक ने कहा कि महिला अब उन सभी लोगों को सीना चौड़ाकर के बोल पाएगी कि उसने वो कर दिखाया जिसको लेकर उन्हें डाउट था. एक ने कहा कि ये महिला बॉस की तरह है. एक ने कहा कि औरत सब कुछ कर सकती है.