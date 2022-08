काफी कोशिशों के बाद भी घोड़े पर चढ़ नहीं पाई महिला, जानवर ने खुद ही कर दी मदद, दिल जीत लेगा वीडियो

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है, मगर इंसानों को ऐसा लगता है कि वही इस रिश्ते में बड़ा दिल रखते हैं, जानवरों के पास दिल नहीं होता, ना ही वो भावनाएं समझ पाते हैं. मगर ये बात पूरी तरह से गलत है. जानवर भी इंसानों के इमोशन्स को समझते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात का सबूत है. इसमें एक घोड़े (Horse help woman climb video) के समझ आ जाता है कि एक महिला काफी कोशिशों के बाद भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पा रही है.

ट्विटर अकाउंट ‘पुबिटी’ पर अक्सर मजेदार वीडियो (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक घोड़ा, महिला (woman trying to get on a horse video) की मदद करते नजर आ रहा है. बड़ी बात ये है कि महिला के बिना कोई इशारा किए या कुछ बोले घोड़ा (horse help woman climb on it video) उसकी बात समझ जाता है और खुद ही से उसकी मदद करने लगता है. मदद करने में ऐसा मेहसूस हो रहा है कि उसे असुविधा हुई होगी मगर वो अपनी चिंता नहीं करता.

घोड़े ने ही कर दी महिला की चढ़ने में मदद

वीडियो में एक महिला घोड़े के बाड़े में खड़ी दिख रही है और एक घोड़े पर लगातार चढ़ने की कोशिश कर रही है. वो उछलकर पैर उसकी पीठ तक पहुंचाती है मगर उसका पैर घोड़ी की पीठ के ऊपर नहीं जा पाता. वो बार-बार चढ़ने की कोशिश करती है मगर हार जाती है. फिर घोड़ा खुद उसकी मदद के लिए आगे आता है. वो कुछ दूर चलता है और आगे जाकर अपने दोनों पैरों को बड़ी ही मुश्किल से मोड़कर जमीन पर बैठ जाता है. उसके बाद महिला उसके ऊपर चढ़ आराम से बैठ जाती है और घोड़ा खड़ा हो जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने मजाक में कहा कि मुमकिन है घोड़ा बार-बार महिला की लात लगने से परेशा हो गया होगा, इसलिए उसने बैठना ही उचित समझा. एक शख्स ने कहा कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड और सिर्फ महिला और उस ट्रेंड घोड़े के बीच प्यार दिखाने के लिए बनाया गया है, नहीं तो इतने में घोड़ा गुस्सा भी सकता था और महिला का फिजीक देखकर लग रहा है कि वो एक बार में आसानी से चढ़ सकती है.