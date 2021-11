ऑनलाइन डेटिंग के दौरान शख्स ने बताया अपना बदबूदार सीक्रेट! घिनौनी बात सुनकर महिला ने किया ब्लॉक

हाल ही में एक महिला ने अजीबोगरीब किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि वो फिर से डेटिंग करना चाहती थी इसलिए उसने एक डेटिंग साइट पर एक शख्स से बातें करना शुरू कर दिया था. मगर उसे एक शख्स को इसलिए ब्लॉक (Woman Block Date for Talking about Farting) करना पड़ा क्योंकि उसने बहुत ही घिनौनी (Man Discussed Weird Thing on Date) बात बोल दी थी. महिला के इस पोस्ट के बाद लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई उसके समर्थन में भी हैं.