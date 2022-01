नौकरी के लिए इंटरव्यू देने क्रॉप टॉप पहन पहुंची युवती, प्रेमी ने उड़ाया मजाक मगर आसानी से मिली जॉब!

जब आप कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू (How to give job interview?) देने जाते हैं तो कई बातों का ध्यान रखते हैं. आपका सीवी, एक्सपीरियंस, समय पर पहुंचने जैसी तमाम चीजों के अलावा जो एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है कि आप इंटरव्यू के लिए क्या पहनकर (What to wear for job interview?) जाते हैं. आमतौर पर लोग प्रोफेशनल कपड़े (How to dress up for job interview?) पहनना पसंद करते हैं जिससे आपनी पर्सनैलिटी गंभीर लगे लेकिन एक युवती क्रॉप टॉप (Woman wore crop top for job interview) पहनकर चली गई. उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत टोका मगर वो नहीं मानी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका (America) की एमा (Emma), ट्विन पीक्स रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब (Woman wear crop top for waitress job) के लिए इंटरव्यू देने गई थी. उसने इंटरव्यू में कुछ प्रोफेशनल पहनने की जगह क्रॉप टॉप पहनने का निर्णय लिया. मगर उसके बॉयफ्रेंड को ये बात पसंद नहीं आई. रिपोर्ट के अनुसार महिला ने सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी.

एमा ये कपड़े पहनकर इंटरव्यू में गई थी. (फोटो: Tiktok)

बॉयफ्रेंड ने कपड़ों को कहा ‘अनफ्रोफेशनल’, फिर भी मिली नौकरी

एमा ने बताया कि पहले तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसका मजाक बनाया और फिर ऐसे कपड़े इंटरव्यू में पहनकर जाने पर क्रोधित हुआ. उसने कहा कि एमा के कपड़े अनप्रोफेशनल (Boyfriend call woman unprofessional) लग रहे हैं और उसे ढंग के कपड़े पहनकर जाना चाहिए. मगर एमा ने ठान लिया कि वो क्रॉप टॉप ही पहनकर जाएगी. उसने कार में बैठकर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो लाल रंग का क्रॉप टॉप पहने नजर आ रही है. मगर इसके बावजूद एमा को नौकरी मिल गई. वीडियो के अगले ही भाग में वो रेस्टोरेंट में वेट्रेस द्वारा पहनी जाने वाली ड्रेस को पहने नजर आईं जो शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप थे. एमा ने वीडियो में बताया कि जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो हमेशा उस जॉब के हिसाब से कपड़े पहनकर जाएं जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ना कि उस जॉब के हिसाब से, जो आपके पास पहले से ही है.

एमा ने वीडियो के अगले भाग में रेस्टोरेंट की ड्रेस पहनकर बताया कि उसकी नौकरी लग गई है. (फोटो: Tiktok)

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

एमा की इस बात से लोग काफी सहमत नजर आए. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय रखी. एक महिला ने कहा कि वो स्ट्रिप क्लब में वेट्रेस के लिए नौकरी का इंटरव्यू देने गई थी तब उसने क्रॉप टॉप के नीचे पुशअप ब्रा पहना था जिससे जिससे कि इंटरव्यू लेने वालों को समझ आ जाए कि उसके अंदर वैसा ही ग्लैमर है जैसे की नौकरी में जरूरत पड़ेगी.