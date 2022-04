मुफ्त का खाना खाने के लिए लगातार 16 दिन अलग-अलग लड़कों के साथ डेट पर गई महिला, लोग हो गए हैरान

कॉलेज के दिनों में हर कोई पढ़ाई के साथ-साथ मस्ती करने के भी मूड में होता है. कई बार युवक-युवतियां ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं जो उनके लिए तो आम होती हैं मगर जब दूसरों को उनके बारे में पता चलता है तो वो दंग हो जाते हैं. हाल ही में एक महिला ने अपने कॉलेज (Woman went on dinner date with strangers to eat free food) के दिनों में की गई मस्ती को याद करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसकी हरकत (weird dating confession) के बारे में जानकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हो जा रहे हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मैककॉल ब्रॉक (Mccall Brock) नाम की महिला ने अपने टिकटॉक (Tiktok) अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने कॉलेज लाइफ से जुड़ी मजेदार बातों का जिक्र किया. मगर सबसे ज्यादा हैरत लोगों को इस बात से हुई जब उसने बताया कि वो फ्री का खाना खाने के लिए लगातार 16 दिनों (Woman went to dates 16 days in a row to eat free dinner) अलग-अलग लड़कों के साथ डेट पर गई.

महिला की इस हरकत पर कुछ लोगों ने उसे सपोर्ट किया तो कुछ ने ट्रोल भी किया. (फोटो: Tiktok)

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर महिला की इस हरकत को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. बहुत से लोग इस हरकत को उसकी चतुराई बता रहे हैं. लोगों ने कहा कि वो काफी अक्लमंद है. मगर दूसरी तरफ महिला को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. लोगों ने कहा कि वो लड़कों की भावनाओं से खेल रही थी और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी. एक शख्स ने लिखा कि इस वजह से वो डिनर डेट पर खुद से पैसे नहीं देता है. एक महिला ने कहा कि उसने कभी लड़कों के साथ ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी नजर में लड़कों का इस्तेमाल करना होता. हालांकि, जब महिला को ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा तो उसने कमेंट में लिखा कि उन सारे लड़कों ने खुद से ही उसे डिनर डेट पर इन्वाइट किया था.