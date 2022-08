अपने लंबे नाखूनों के जरिए महिला ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक हादसे ने बदल दी पूरी जिंदगी!

अमेरिका के उटाह (Utah, America) की रहने वाली ली रेडमंड (Lee Redmond) ने साल 1979 से अपने हाथों के नाखूनों को काटना छोड़ दिया था. जब नाखून बढ़ाते-बढ़ाते उन्हें 19 साल हुए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (woman with the longest nails in the world) ने उन्हें संपर्क किया और उनका नाम सबसे लंबी नाखूनों वाली महिला के तौर पर दर्ज हो गया.











