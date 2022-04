किस देश के जवानों को मिली दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन गन? 10 सेकेंड में चलाती है 1300 गोलियां!

दुनिया के तमाम देश अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं. वो उनके लिए बजट बनाते हैं, बेहतर हथियार देते हैं और उनकी देखभाल के लिए भी प्रयास करते हैं. यूं तो अमेरिका, रूस, चीन फ्रांस, भारत जैसे देश अपनी सेनाओं (Strongest army of the world) के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन गन किस देश (Which country soldiers have most deadly machine gun) के पास है?

ब्रिटेन की रोयल नेवी (Britain Royal Navy) की स्पेशल फोर्स यूनिट को स्पेशल बोट सर्विस (Special Boat Service) कहते हैं जबकि ब्रिटिश आर्मी (British Army) की स्पेशल फोर्स यूनिट को स्पेशल एयर सर्विस (Special Air Service) कहा जाता है. डेली स्टार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों स्पेशल फोर्सेज को दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन गन (world deadliest machine gun) दिया जा रहा है. इससे पहले कभी ऐसी बंदूक का निर्माण नहीं हुआ है.

1 मिनट में 8 हजार राउंड करती है फायर

SAS और SBS को XM556 नाम की बंदूक दी गई है जो सिर्फ 1 मिनट में 8,000 राउंड गोली फायर कर सकती है. ये हथियार गैटलिंग गन का छोटा वर्जन है. रिपोर्ट के अनुसार इन बंदूकों को एसएएस गाड़ियों पर लगाया जाएगा जिससे नजदीक क्लोज कॉम्बैट में मदद मिल सके. बंदूक को सेना के जवान विडो मेकर के नाम से बुलाते हैं.

जवानों को पसंद आई बंदूक

एसएएस ट्रूप का कहना है कि एंबुश के लिए ये बंदूक काफी अच्छी है क्योंकि ये एक बार में काफी गोलियां बरसा देती है. सिर्फ 10 सेकेंड में बंदूक 1300 गोलियां चला देती है. जो अभी तक किसी भी बंदूक के लिए गोलियां चलाने का सबसे ज्यादा रेट है. जवानों का कहना है कि एक बारे में इतनी ज्यादा गोलियां निकलने से बंदूक किसी का भी बुरा हाल कर सकती है. वहीं इसकी आवाज भी काफी खतरनाक है. जवानों ने कहा कि इस तरह के हथियार मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में काफी कारगर साबित होते हैं. आपको बता दें कि XM556 एक 6 बैरेल की मशीन गन है जिसे 24 वोल्ट के डीसी पावर सोर्स की जरूरत होती है. ये 2 फीट लंबी और 5 किलो तक भारी होती है.