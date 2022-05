दुनिया की सबसे बड़ी व्हिस्की बॉटल होने वाली है नीलाम, हाइट और कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

शराब के प्रमी कोशिश करते हैं कि हमेशा बेहतर क्वालिटी की शराब पिएं जिससे उनका शराब पीने का अनुभव बेहतर होता जाए. व्हिस्की के मामले में लोग खास खयाल रखते हैं. ऐसे में अब व्हिस्की प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है जो उन्हें खुश भी कर सकती है. दुनिया की सबसे बड़ी व्हिस्की (World’s Largest Bottle Of Whisky) की बोतल नीलाम होने वाली है. इस बोतल की हाइट (Height of World’s Largest Bottle Of Whisky set to auction) जानकर लोग हैरान हो जाएंगे.

स्कॉच व्हिस्की (Scotch Whisky) की दुनिया में सबसे बड़ी बोतल आने वाली 25 मई को नीलाम होने वाली है. इस बोतल में 32 साल पुरानी 311 लीटर (311 litre whisky 32 years old) मैकालन (Macallan) व्हिस्की है. बोतल का नाम है द इंट्रेपिड (The Intrepid) है और इसका कद कई इंसानों से भी लंबा है. अब जिस बोतल में 311 लीटर तक शराब फिट हो जाए, उसका कद तो लंबा होगा ही!

इंसानों जितनी है बोतल की हाइट

चलिए आपको बताते हैं कि द इंट्रेपिड की हाइट कितनी है. शराब की ये बोतल 5 फीट 11 इंच लंबी है. इसमें इसी व्हिसकी की 444 स्टैंडर्ड बोतलों जितनी शराब फिट हो जाएगी. इस बोतल को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में स्थित निलामी करने वाली कंपनी लियॉन और टर्नबुल नीलाम करेगी. वेल्स ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार ये बोतल दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली व्हिस्की की बोतल बन सकती है. माना जा रहा है कि ये बोतल 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक सकती है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कुछ रुपये दान में दे सकती है कंपनी

कंपनी ने तय किया है कि अगर 9 करोड़ रुपये से ज्यादा कोई भी अमाउट जमा होता है तो उसे चैरिटी में दान दे दिया जाएगा. कंपनी ने कहा है कि बोतल को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में क्रेज होगा क्योंकि कई लोगों में महंगी व्हिस्की खरीदने का क्रेज रहता है. उन्होंने कहा कि खरीददारों के पास मौका है कि वो स्कॉच व्हिस्की के इताहस को टटोल सकें और 32 साल पुरानी सिंगल मॉल्ट स्कॉच के मालिक बन सकें. आपको बता दें कि अभी तक दुनिया की सबसे महंगी बिकी व्हिस्की का दाम 14 करोड़ रुपये था जो 1926 में बनी बोतल थी. कंपनी का मानना है कि ये बोतल उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगी.