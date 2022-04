दुनिया के सबसे कीमती नमक का दाम जान उड़ जाएंगे होश! बनाने में लगते हैं 50 दिन, माना जाता है सबसे शुद्ध

भारत में जब ‘नमक आंदोलन’ हुआ तो लोगों को पता चला कि नमक बनाने की असली कीमत कितनी ज्यादा चुकानी पड़ती है. मगर देश ने धीरे-धीरे खुद से अपना नमक बनाना शुरू कर दिया. आज के वक्त में नमक काफी सस्ते दामों पर मिलता है. पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती नमक (World’s Most Expensive Salt) कितने रुपयों का है? अगर आपको दुनिया के सबसे महंगे नमक का दाम (Price of most expensive salt) पता चल जाए तो आप खाने में नमक का इस्तेमाल जरूर छोड़ देंगे.

अब तक आपको लगता होगा कि हिमालय का गुलाबी नमक ही दुनिया का सबसे महंगा नमक होगा. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं. दुनिया में एक ऐसा भी नमक है जिसके दाम का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं. एमेथिस्ट बैंबू (Amethyst Bamboo) नमक दुनिया का सबसे कीमती नमक है. ये कोरिया का नमक (Korean Bamboo Salt) है जो जिसे बैंबू सिलेंडर में भरकर बनाया जाता है.

कैसे बनता है ये नमक?

आपको बता दें कि कोरियन कल्चर में बैम्बू नमक सैंकड़ों सालों से खाया जाता है. मगर रोस्टेड बैम्बू नमक की खोज 20वीं सदी से ही शुरू हुई थी. अब जानिए कि ये नमक बनता कैसे है. इस नमक को बांस के कंटेनर में भरते हैं और फिर मिट्टी से उसे बंद कर देते हैं. इसके बाद भट्ठी में नमक को 9 बार पकाया जाता है. ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसे पूरा करने में 50 दिन का वक्त लग जाता है. ये पूरी प्रक्रिया हाथ से होती है. इस कारण नमक का दाम इतना ज्यादा हो जाता है. पहले के वक्त में, नमक को बांस में रखकर सिर्फ 2-3 बार ही पकाया जाता था. मगर धीरे-धीरे पता चला कि कई बार नमक को पकाने से उसमें बांस की महक आ जाती है और अशुद्धियां बेहद कम हो जाती हैं. इसके कारण ये दुनिया का सबसे शुद्ध नमक माना जाता है.